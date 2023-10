Il format di Primo Appuntamento si amplia e si trasforma anche nella versione Hotel. Per Flavio Montrucchio nuovi impegni in vista.

Flavio Montrucchio è senza dubbio uno dei volti di punta del gruppo Discovery ma anche molto corteggiato, seguito, osservato dalla tv generalista.

Negli ultimi anni dopo le grandi fiction su Rai 1 ed i musical sold-out in giro per l’Italia, Montrucchio si è letteralmente immerso nella gavetta e carriera da conduttore-showman. Numerosi i programmi sul digitale da lui condotti ma soprattutto diverse, senza ombra di dubbio, le soddisfazioni portate a casa anche in termini di ascolti.

Come non ricordare, per dover di cronaca, le numerose volte in cui Montrucchio dal lontano canale 31 è riuscito a battere Rai 2.

Citiamo, ad esempio, il ritorno in prima serata di Simona Ventura (con Game of Games) che pareggiò con una puntata inedita di Primo Appuntamento. Oppure le repliche in seconda serata di Primo Appuntamento fecero quasi come il debutto di Alessandro Cattelan di Stasera c’è Cattelan o il più recente Rai 3, dove Montrucchio ha persino raggiunto e qualche volta superato Filorosso (il 20 settembre la puntata di Primo appuntamento registrò 358.000 telespettatori contro i 303.000 del programma della Tv di stato).

L’approdo di Primo Appuntamento in Hotel su Real Time: quando

Dopo numerose edizioni di successo di Primo Appuntamento e l'edizione estiva in Crociera, secondo fonti di TvBlog, Flavio Montrucchio attualmente è sul set per registrare la versione in Hotel di Primo Appuntamento in una location (al momento misteriosa) in Puglia.

Non è ancora chiaro quando andrà in onda ma sicuramente entro l’estate 2024. Di certo c’è che oltre alla confermata edizione basica di Primo Appuntamento che attualmente sta coprendo tutti i martedì sera del prime time di Real Time, si aggiunge Primo Appuntamento Hotel.

L’esordio di Toy Inventor: quando andrà in onda

Non è però l’unica novità sulle reti Warner Bros Discovery, in quanto Montrucchio durante l’estate 2023 ha registrato la prima edizione di Toy Inventor, prodotto completamente brandizzato e in cui la concessionaria pubblicitaria di Discovery e l’azienda stessa (Giochi Preziosi) hanno fortemente voluto il conduttore alla guida, in quanto il programma vede coinvolti dei bambini giurati che giudicano le invenzioni, giocattoli, dei grandi.

Il via a Toy Inventor sarà domenica 29 ottobre alle ore 15.30 su Real Time. La serie sarà anche disponibile sui canali Kids del gruppo e dunque K2 (canale 41) e Frisbee (canale 44) oltre che in streaming su Discovery +

Il ritorno di Montrucchio in Rai

Se da un lato le novità in prime time di Discovery – fascia in cui è impegnato – sono numerose, niente da meno lo è l’impegno in day time che vedrà il ritorno di Flavio Montrucchio in Rai. Dopo già alcuni impegni come lo Zecchino d’Oro e varie fiction, quello di Cook 40 sarà un piccolo e meritato ingresso in Rai dopo diversi anni di tentativi.

Il futuro è lungo e ancora tutto da scrivere, numerosi sono i progetti per lui, nel frattempo, in attesa di dettagli sull’arrivo in Rai, l’attore e conduttore torinese è possibile seguirlo ogni martedì alle 21.20 su Real Time con Primo Appuntamento che sta ottenendo ascolti stabili e sopra la media di rete.