Nel 2025, su Real Time, torna Primo Appuntamento con i nuovi episodi della nona stagione, condotta da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento è un programma realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery.

Di seguito, tutti i dettagli.

Quando va in onda Primo Appuntamento 2025?

La nuova edizione del dating show andrà in onda a partire da martedì 7 gennaio 2025 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, alle ore 21:30.

Primo Appuntamento 2025: episodi

La nona stagione del dating show è composta da 20 nuovi episodi dalla durata di 75 minuti ciascuno.

Come partecipare a Primo Appuntamento?

È possibile partecipare a Primo Appuntamento, inoltrando la richiesta sul sito ufficiale di Vivi la Vita, sezione Casting.

Dove si trova il ristorante di Primo Appuntamento?

Il ristorante di Primo Appuntamento si trova in una villa d’epoca alle porte di Tivoli, provincia di Roma, la Tenuta Sant’Antonio.

Come funziona Primo Appuntamento?

Anche in questa nuova stagione, i protagonisti del programma saranno persone single che si metteranno in gioco per un appuntamento al buio in cui trovare l’anima gemella.

La cena durante la quale i due single si conosceranno sarà ripresa in tempo reale da telecamere nascoste.

Al termine della cena, i due single decideranno se continuare a vedersi oppure no.

Primo Appuntamento 2025: novità

Quest’anno l’ambiente del ristorante di Primo Appuntamento avrà la musica di sottofondo di un pianista in sala.

Alcune puntate di questa stagione, inoltre, avranno un tema speciale, tra cui una serata in maschera dove tutti, inclusi il conduttore e la brigata, saranno travestiti, una serata con un illusionista che intratterrà gli ospiti con trucchi e magie e una serata in cui i single si sottoporranno a giochi per svelare alcuni aspetti di sé.

Primo Appuntamento: conduttore

Dal 2019, il conduttore di Primo Appuntamento è Flavio Montrucchio che ha condotto, fino ad ora, 6 edizioni della versione standard del programma, 2 edizioni dello spin-off Primo Appuntamento Crociera e un’edizione del secondo spin-off del programma, Primo Appuntamento Hotel.

In questa stagione televisiva, Montrucchio conduce anche Cook40′, cooking show in onda su Rai 2.

Chi è il barista di Primo Appuntamento?

Il barman di Primo Appuntamento, che offre l’aperitivo ai due single prima della cena, si chiama Mauro Cipollone.

Primo Appuntamento 2025: streaming, discovery+

Le puntate della nuova stagione sono disponibili in anteprima streaming sulla piattaforma discovery+.

Sulla piattaforma, è possibile rivedere anche le puntate delle precedenti stagioni.