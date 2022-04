Primo appuntamento Crociera sta tornando. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, la nuova edizione del fortunato spin off del titolo cult Primo Appuntamento inizierà martedì 26 aprile 2022, ovviamente in prima serata su Real Time. Alla guida, come già svelato dal nostro Niccolò Fabbri, il confermatissimo Flavio Montrucchio.

Il conduttore, così, continuerà saldamente a presidiare la fascia del martedì sera del canale di Discovery, dove attualmente è presente con la sesta edizione di Primo appuntamento (le cui puntate rimanenti riprenderanno dopo l’estate, sempre nella medesima collocazione), che a gennaio scorso si è aperta con un matrimonio officiato proprio da Montrucchio.

TvBlog è in grado di svelare una eccezionale partecipazione nella nuova edizione di Primo appuntamento Crociera, registrato a bordo di una nave da crociera MSC. Tra le partecipanti, alla ricerca dell’amore, infatti, ci sarà la splendida 89enne Sandra Milo. L’attrice riuscirà a incontrare l’uomo giusto e, soprattutto, regalerà al pubblico televisivo momenti di tenerezza e ilarità, come nel suo stile? Di sicuro per la Milo si tratterà di una nuova divertente avventura sul piccolo schermo, dopo le recenti partecipazioni a Ballando con le stelle (in veste di ballerina per una notte) e Quelle brave ragazze (con Mara Maionchi e Orietta Berti), inedito format di Sky che è già stato registrato e che andrà in onda nel corso dell’anno. Negli ultimi anni la Milo è stata anche inviata (con la figlia Debora Ergas) de La Vita in diretta estate e presenza fissa di Io e te con Pierluigi Diaco su Rai1.

Per scoprire cosa succederà a Sandra Milo e agli protagonisti di Primo Appuntamento Crociera, programma che ha debuttato a maggio dell’anno scorso facendo registrare ottimi riscontri sia in termini di dati Auditel, sia in termini di gradimento del pubblico, sarà necessario sintonizzarsi su Real Time, a partire dal prossimo 26 aprile. Otto le puntate previste, con chiusura fissata, dunque, al 14 giugno.