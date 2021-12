Anche nel 2022 continua il fortunato sodalizio artistico di Flavio Montrucchio con il gruppo Discovery e in particolare con Real Time, di cui è ormai da tempo volto di punta. TvBlog è in grado di svelare alcuni dettagli rispetto alla programmazione dei due titoli condotti da Montrucchio con i quali Real Time inaugurerà il nuovo anno.

Si parte da Primo appuntamento, che tornerà con trenta nuove puntate tutte in prime time, in onda dalle ore 21.20 a partire dal 4 gennaio 2022. La trasmissione, che accoglie i e le single alla ricerca dell’amore, è condotta con ottimi riscontri di pubblico e di critica da Montrucchio sin dalla terza stagione, ossia dal 2019 (prima di lui al timone c’erano stati Gabriele Corsi e Valerio Capriotti). Negli scorsi mesi il programma ha visto nascere anche uno spin-off dal titolo Primo Appuntamento Crociera, proposto per otto puntate nel periodo maggio-luglio 2021.

Per Flavio Montrucchio, con una carriera impreziosita anche dall’esperienza come attore a teatro, al cinema e in tv, tra poche settimane arriverà però anche una nuova stagione di Bake Off – Dolci sotto un tetto, al via sempre su Real Time subito dopo l’Epifania, ossia da venerdì 7 gennaio. Per il game di Bake Off Italia sono previste cinque puntate in prima serata (l’anno scorso erano state quattro e avevano fatto registrare ottimi ascolti con un dato medio di share superiore al 2%, con numeri importanti soprattutto nel target donne 15/54 anni).

Dunque, non mancano gli impegni televisivi per Montrucchio, che a professionalità, preparazione e freschezza, associa anche una immagine pubblica impeccabile. Elemento, questo, non secondario di questi tempi.