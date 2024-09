Bake Off Italia 2024, i concorrenti

Bake Off Italia 2024 ha scelto i suoi 14 concorrenti dopo una selezione nella quale si erano presentati in 30: una modalità di presentazione sullo stile ‘provini di MasterChef’ che aiuta il pubblico a individuare da subito i pregi e le caratteristiche dei vari aspiranti pasticcieri ma che allunga un po’ il racconto, visto che le prime due puntate sono state dedicate alla selezione della ‘classe’. E dire che quest’anno l’asso nella manica è ‘in da house’ vista la presenza del Maestro Iginio Massari in giuria: tutto il resto va in secondo piano.

Vabbè, ad animare la 12esima edizione di Bake Off Italia saranno comunque loro, i concorrenti. Vediamo chi sono, da dove vengono, cosa fanno, in attesa di scoprire – a dicembre – chi vincerà.

I 14 concorrenti di Bake Off Italia 2024

14 aspiranti concorrenti, 14 persone che cercano nella pasticceria un modo per cambiare vita e/o che hanno trovato nella pasticceria una coccola per se stessi. Nove donne, cinque uomini, provenienti da tutta Italia e di età compresa tra i 20 e i 61 anni. Conosciamoli meglio.

Francesco G.

Francesco ‘il giovane’ ha 20 anni, è nato a Torino ma ora vive a Milano dove frequenta l’Università IED indirizzo moda. Educato e dall’animo gentile, ha un unico obiettivo: dimostrare ai genitori che sa quello che vuole fare nella vita. “Faccio l’università perché i miei genitori mi vogliono laureato, ma io voglio fare il pasticcere”, e Bake Off sarebbe un’opportunità unica per dimostrarglielo. Quando cucina entra in un’altra dimensione e ha tanta voglia di studiare pasticceria.

Giorgia

Giorgia ha 22 anni, viene da Casalbellotto (CR), è figlia di un’insegnante di danza e pratica danza moderna fin da piccola. A casa con lei e i genitori vivono gli zii e, fino a poco tempo fa, anche la cugina, che per lei è come una sorella. Credente praticante, Giorgia è attiva in parrocchia. La passione per la pasticceria, che per lei è “una forma di rilassamento” ma anche “un fattore di amicizia” perchè crea condivisione, è qualcosa che le ha trasmesso tutta la famiglia. Segni particolari: ha i capelli lunghi 1,35m perchè non li ha mai tagliati, ma vorrebbe farlo per donarli a chi realizza parrucche.

Claudio

Claudio ha 28 anni e viene da Porto Potenza Picena (MC). E’ un tecnico formulatore di vernici, fan sfegatato della Roma, sommelier e motociclista. Sebbene il suo lavoro lo soddisfi, ama la pasticceria di cui è appassionato fin da piccolo, passione che è poi cresciuta con l’amore per la sua fidanzata, Arianna, molto golosa. Per Claudio, Bake Off è un’opportunità per capire se questo suo profondo amore per la pasticceria abbia le fondamenta concrete per diventare un lavoro.

Jessica

Jessica ha 29 anni e viene da Cortona (AR). Lavora come commessa, pratica tennis, boxe ed equitazione. Cresciuta in mezzo agli animali, sognava di fare la veterinaria. Da giovane ha partecipato a diversi concorsi di bellezza a livello locale. Dopo la fine di una storia importante, è in piena ricostruzione e vuole partecipare a Bake Off perché le piacerebbe lavorare nel mondo della pasticceria. Tra i suoi molti interessi spiccano il disegno e la pittura su tela.

Alfonso

Alfonso ha 32 anni e viene da Acerra (NA). Napoletano doc e appassionato di Funko Pop (ne ha collezionati più di 500), si definisce eclettico. Fin da piccolo ha fatto tesoro dell’insegnamento del nonno “nessuno nasce imparato”, che lo spinge a voler sempre migliorare. L’amore per i dolci è nato in età adulta, durante un viaggio a Lisbona. Perfezionista e testardo, ama studiare la tecnica perchè “se conosci la tecnica tutto si può fare”. È sicuro di due cose: del suo essere competitivo e che a Bake Off non arriverà mai ultimo.

Giulia

Giulia ha 32 anni e viene da Certaldo (FI). E’ una donna decisa, ambiziosa, ma umile. Accento toscano marcato, si diletta nel canto, ma la sua vera arte sono i dolci. Ha lasciato il suo impiego stabile di arredatrice perché, dopo la maternità, ha subito delle pressioni a lavoro. Ma siccome “la vita è una e si deve vivere per quel che si sogna”, ha deciso di licenziarsi e di aprire un’impresa alimentare domestica (IAD) perchè, dice, “io ce la farò! È questo che voglio fare, è la mia strada”. E Bake Off è un aiuto per realizzarla.

Federica

Federica ha 35 anni e viene da Parma, anche se è nata a Reggio Calabria. Di professione chimica, è pasticcera per passione. È una donna dai mille interessi, amante della scrittura, si definisce una persona “ibrida”, a metà tra l’anima scientifica e quella umanista. Mamma di tre figlie, è fidanzata con Lorenzo. Iperattiva, curiosa e chiacchierona, ama le sfide e ha continuamente bisogno di stimoli ma, in questa fase della sua vita, è soprattutto alla ricerca di se stessa e di uno spazio tutto suo.

Valeria

Valeria ha 35 anni e viene da Napoli. Capelli rossi e accento napoletano, ha una gran parlantina. Appassionata di accessori vintage e moda, di make up e cake design, in tutti i suoi interessi è supportata dal fidanzato. Da anni cerca il giusto stimolo per laurearsi finalmente in architettura, senza però riuscirci. Di certo sa che la pasticceria è per lei una grande passione che vorrebbe trasformare in lavoro, aprendo un chiosco in stile francese.

Helen

Helen ha 36 anni, è nata a Napoli da una famiglia originaria del Ghana, ma è cresciuta in provincia di Brescia e vive a Rezzato. E’ un’architetta e lavora per un gruppo appartenente alle Ferrovie dello Stato, dove si occupa di infrastrutture. Donna risolta e competitiva, si è avvicinata alla pasticceria di recente dopo aver frequentato delle lezioni presso un panettiere della sua città. Vuole partecipare a Bake Off per mettersi alla prova e capire quanto spazio possa avere la pasticceria nel suo futuro.

Liza

Liza (nome completo Elizaveta) ha 37 anni e viene da Milano. E’ una manager di moda: nata in ex-Unione Sovietica, si è trasferita in Italia nel 2009 per frequentare l’Istituto Marangoni di Milano. La sua è stata un’infanzia difficile, segnata da situazioni di povertà che l’hanno portata oggi a dire orgogliosamente “se tocchi il fondo, non hai paura di nulla”. Sposata con due figli, è una donna emancipata di ampie vedute e vorrebbe partecipare a Bake Off per rivendicare l’importanza che le passioni devono avere anche nella vita di una mamma lavoratrice.

Francesco B.

Francesco ha 43 anni, viene da Roma ed è appassionato di manoscritti storici, arte e cultura, tanto da definirsi un intellettuale. È un uomo docile ma anche “tagliente” e insegna religione e paleografia. In casa ha 5.000 libri e per lui leggere e scrivere sono la base della vita, anche se, da qualche tempo, si dedica sempre più alla cucina. Vuole partecipare a Bake Off perché ha voglia di mettersi in gioco e perchè, se dovesse sognare in grande, vorrebbe diventare pasticcere presso le cucine del Quirinale.

Sergio

Sergio ha 54 anni e viene da Rozzano (MI). Papà sardo e mamma siciliana, è il penultimo di 12 fratelli. Ha una compagna da più di 30 anni e 2 figlie. La passione per la pasticceria nasce in lui da ragazzino ma, avendo perso il padre presto, ha dovuto abbandonare il suo sogno per mettersi subito a lavorare. Vedendo il suocero fare torte, qualche anno fa, la passione per la pasticceria è rinata: ama fare dolci moderni e cucinare ascoltando la musica. Pochi mesi fa ha perso il fratello minore e per questo vuole partecipare a Bake Off: perché la vita è una.

Manuela

Manuela ha 55 anni e viene da Roma. E’ laureata in giurisprudenza, ma per seguire il marito e la famiglia è diventata insegnante di matematica. Ama il suo lavoro e cerca di far avvicinare i bambini alla pasticceria, facendo risolvere loro i problemi con protagonisti bignè e pasticcini. È talmente appassionata di dolci da aver comprato l’abbattitore e con Bake Off vorrebbe trovare un suo spazio facendo ciò che più ama, ovvero fare torte: “nasco pasticciona, mi chiamavano guaio, ma ora faccio anche pasticcini”.

Domenica

Domenica ha 61 anni e viene da Sant’Arcangelo (PZ). Ex impiegata, da qualche anno ha deciso di dedicare più tempo alle sue mille passioni. È alunna modello presso svariati laboratori all’Università della Terza Età del suo paese, e non passa giornata in cui non dia sfogo alla sua creatività. E questo vale anche in pasticceria, altra sua grande passione, che la accompagna fin da ragazza. È pronta ad affrontare Bake Off con la giusta dose di allegria e grinta e dimostrare alla sua famiglia che anche lei ha qualcosa da dire.