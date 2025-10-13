Bake Off, Benedetta Parodi sostituita da Brenda Lodigiani. “Come l’ha presa”

Dopo dodici anni di dolci, sorrisi e atmosfere british Benedetta Parodi si è congedata da Bake Off Italia. O, stando alle nuove indiscrezioni, sarebbe più corretto dire che è stata gentilmente accompagnata alla porta. Per la nuova edizione, infatti, si è scelto di sostituirla con Brenda Lodigiani, attrice e conduttrice dal registro più ironico e pop.

Un cambio della guardia alla conduzione che tutti hanno pensato fosse avvenuto con serenità. Ma di recente sono emerse alcune indiscrezioni che raccontano un retroscena ben più teso di quanto si potesse immaginare.

Dodici anni di successo

Dal 2013 Bake Off è sinonimo di di calore e convivialità, e gran parte del merito va senz’altro a Benedetta Parodi. Il suo stile sobrio e rassicurante, la voce pacata e la passione autentica per la cucina hanno contributo a fare del format uno dei più longevi e amati della televisione.

Edizione dopo edizione il pubblico l’ha seguita con affetto e le ha riconosciuto un ruolo chiave nella trasformazione del food entertainment in un genere a sé stante. Per questo la notizia del suo addio, diffusa nei mesi scorsi, aveva sorpreso molto i fan. Ufficialmente si era parlato di una decisione presa di comune accordo con la rete, di un passaggio di testimone sereno e privo di frizioni. Ma la realtà, stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, sarebbe molto diversa.

Secondo le anticipazioni di Giuseppe Cansdela, firma del magazine diretto da Alfonso Signorini, l’uscita di scena della Parodi non sarebbe affatto stata consensuale. La conduttice scrive Candela, avrebbe reagito con grande amarezza alla decisione di affidare la guida del programma a un altro volto, percependola come una vera e propria esclusione.

Un segnale in tal senso sarebbe arrivato già il giorno del debutto di Brenda Lodigiani alla conduzione: Benedetta Parodi aveva pubblicato sui social una foto che la ritraeva intenta a a guardare la versione inglese di Bake Off, un gesto che molti hanno letto come una frecciatina velata al programma.

Nuovi progetti e sfide

Nonostante il (presunto) duro colpo, la Parodi non si ferma. Insieme al marito Fabio Caressa è pronta a tornare su Netflix con L’amore è cieco – Italia, la versione nostrana del dating show di successo internazionale.

La conduttrice sembra voler uscire dal perimetro rassicurante dei cooking show per esplorare nuovi linguaggi televisivi. Senz’altro una scelta coraggiosa, che arriva in un momento forse complesso della sua carriera.

Intanto i fan di Bake Off non nascondono la nostalgia. Sui social molti hanno espresso affetto e sostegno per la conduttrice, sottolineando come la sua presenza fosse ormai parte integrante del programma. Brenda Lodigiani, da parte sua, ha scelto un approccio rispettoso e personale alla conduzione, evitando – saggiamente – paragoni diretti e portando grande energia sul set.