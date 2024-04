Il maestro Iginio Massari entra a far parte del cast fisso di Bake Off Italia – Dolci in forno: a partire dalla prossima edizione, al via come sempre sul finire di agosto, l’inconico maestro della pasticceria italiana sarà superospite fisso della Prova Tecnica e si unirà ai giudici – tutti confermati – per valutare le prove dei concorrenti.

Chi sono i giudici di Bake Off 12?

Chi ha pensato a una sostituzione al volo di Damiano Carrara come forma di ‘rappresaglia’ per l’eliminazione di Fabio ed Eleonora Caressa da Pechino Express (si scherza, eh), è dovuto tornare sui propri passi. Iginio Massari si ‘unisce’ ai giudici ormai stabili di Bake Off Italia: sono stati confermati anche per l’edizione 2024 il veterano Ernst Knam, da sempre nel cast del programma insieme alla conduttrice Benedetta Parodi, la (ormai non più tanto) new entry Tommaso Foglia e il resistente Damiano Carrara. Massari osserverà le capacità e conoscenze tecniche dei concorrenti sulla pasticceria classica e moderna.

Quando inizia Bake Off Italia 12

Non c’è ancora una data ufficiale di inizio per la dodicesima edizione di Bake Off: diciamo che la tradizione vuole ormai un kick-off sul finire di agosto, per cui la prima data utile potrebbe essere quella di venerdì 30 agosto 2024. Il tendone allestito a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB) sta per riaprirsi e accendere i suoi forni: considerate le temperature tropicali ormai registrate in estate immaginiamo che la produzione abbia deciso di anticipare le registrazioni per approfittare di una primavera finora isterica, ma non ancora asfissiante. Il programma, lo ricordiamo, è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e andrà in onda su Real Time (DTT, 31).