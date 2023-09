Bake Off Italia 2023, al via la stagione 11

Bake Off Italia 2023 è pronto al debutto: l’undicesima edizione del baking talent di Real Time (DTT, 31) conferma cast e formula e si preparara a incoronare il miglior pasticcere amatoriale d’Italia ancora una volta.

Bake Off Italia 2023, quando va in onda?

L’undicesima edizione di Bake Off Italia debutta venerdì 8 settembre alle 21.20 su Real Time (DTT, 31).

Bake Off Italia 2023, giudici

Confermato il tris di giudici composto da Ernst Knam, presente fin dalla prima edizione, Damiano Carrara, entrato nella quinta edizione (2017) e Tommaso Foglia, entrato nel cast nella scorsa edizione. Clelia d’Onofrio dovrebbe restare ‘in voce’, col racconto della storia della pasticceria. La conduzione è affidata sempre a Benedetta Parodi, dal 2013 alla guida del programma: e per ripercorrere questi primi 10 anni insieme ha pubblicato una clip sui social.

Bake Off Italia 2023: puntate, ospiti ed esterne

Sono 15 le puntate da 90′ ciascuno realizzate per questa undicesima edizione. Il tema dell’edizione è “Il Sogno”.

Nel corso delle settimane, giudici e concorrenti si sposteranno dal tendone di Villa Borromeo d’Adda per un’esterna presso il MUSE – Museo delle Scienze a Trento, con una visita al suggestivo osservatorio astronomico Terrazza delle Stelle (Viote del Monte Bondone). Tra gli ospiti di questa nuova stagione anche Fulvio Marino, che torna sotto il tendone per diverse puntate nelle prove dedicate alla panificazione e ai lievitati. Peccato non ci sia spazio, almeno in questa edizione, per il vincitore di Bake Off UK The Professionals, Mauro Di Lieto, originario della Costiera Amalfitana e con una gelateria in Valtellina.

Bake Off, prima puntata 8 settembre 2023

Come al solito si comincia conoscendo i 16 nuovi concorrenti. Non cambia la formula della gara, con le tre sfide ormai classiche: la prova creativa, la prova tecnica, con il consueto assaggio al buio, e la prova sorpresa.

Bake Off Italia 11, la scenografia

Si lascia il pastello per buttarsi un po’ più sul green: il tendone di Villa Borromeo d’Adda quest’anno è allestito per richiamare un giardino di limoni.

Bake Off Italia 2023, streaming

Bake Off Italia – Dolci in forno va in onda nel prime time di Real Time ogni venerdì sera, intorno alle 21.20. Il programma è visibile in streaming sulla piattaforma Discovery e sono disponibili in anteprima su Discovery+, il servizio pay di Warner Bros. Discovery.