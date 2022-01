Primo Appuntamento, Montrucchio officia il suo primo matrimonio

Non solo cupido: Flavio Montrucchio diventa officiante e celebra il primo matrimonio di Primo Appuntamento, su Real Time dal 4 gennaio 2022.

Flavio Montrucchio officia il primo matrimonio tra partecipanti di Primo Appuntamento: si apre così la sesta stagione del dating show di Real Time, che torna sul canale 31 del DTT da martedì 4 gennaio 2022 per 15 nuove puntate. Nuovo ciclo di appuntamenti in prime time, dunque, per il programma prodotto da Stand by Me per Discovery Italia che arriva alla sua sesta stagione ufficiale e che ritrova alla guida, per la quarta volta consecutiva, Flavio Montrucchio. Per il ‘Re di Cuori’ di Discovery questa nuova stagione vede un debutto particolare, con tanto di fascia da ‘Cupido’ per ‘celebrare’ una prima unione tra ex cuori solitari che si sono incontrati e innamorati al tavolo di Primo Appuntamento.

Si tratta di Arcangelo e Rosa, protagonisti di una puntata nella scorsa edizione: lui veniva fuori da una relazione di 24 anni da cui aveva avuto una figlia, lei cercava una storia che le facesse battere il cuore. Visti, presi. In questo senso bisogna fare i complimenti al casting del programma, molto più efficace degli esperti di altri programmi a tema matrimonio. E se in quel caso la fede è la prima ad arrivare, qui lo scambio di anelli è assolutamente simbolico, mentre fanno fede le promesse di amore eterno.

In attesa di fissare la data delle vere nozze di Arcangelo e Rosa, cui ovviamente saremo invitati e mi auguro con un crossover tra format della rete, il programma celebra anche i suoi successi con questo matrimonio al ristorante. Intanto le puntate sono visibili su Real Time dalle 21.20 il martedì sera e a seguire on demand su Discovery Plus, dove sono disponibili in anteprima per gli abbonati al servizio pay.