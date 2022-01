Primo Appuntamento 2022: puntate, casting, streaming

Primo Appuntamento 2022 apre il nuovo anno di Real Time: la sesta stagione del format prodotto da Stand by Me per Discovery Italia inizia nella prima settimana di gennaio e propone nuove puntate, ma sempre condotte da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022, quando va in onda

Il programma inizia martedì 4 gennaio, alle 21.15, e va in onda come sempre su Real Time (DTT, 31).

Primo Appuntamento, conduttore

Flavio Montrucchio conduce anche la sesta stagione di Primo Appuntamento: si tratta della quarta edizione consecutiva per il “Re di Cuori” di Real Time, che ha preso il posto del maitre Valerio Capriotti (prima edizione) e di Gabriele Corsi (seconda edizione). Dal 2019 Montrucchio è saldamente in sella al programma. Con lui nel cast Alessandro Pipero, maitre del ristorante stellato Pipero Roma, Mauro Cipollone, il barman che accoglie gli ospiti e offre loro da bere per farli un po’ sciogliere e iniziare a raccontarsi, e il cameriere Denny Morelli.

Montruccio conduce anche lo spin-off Primo Appuntamento Crociera.

Primo Appuntamento 2022, puntate

Primo Appuntamento si muove normalmente sulle 15/20 puntate a stagione, magari proposte in momenti diversi dell’anno, come accaduto con la quinta (andata in onda da gennaio 2021 con 15 puntate e completata tra agosto e settembre con le ultime 5 puntate rimaste).

Primo Appuntamento, casting

Per candidarsi al programma si può chiamare lo 06.45442074 o inviare una mail a [email protected].

Primo Appuntamento 2022, streaming

Primo Appuntamento è visibile in live streaming sulla piattaforma Discovery, dove poi sono visibili on demand. Gli abbonati al servizio pay Discovery+ possono vedere la prima puntata in anteprima: la prima puntata è già disponibile.