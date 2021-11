Quelle brave ragazze è un programma di genere road show che andrà in onda su Sky nel 2022.

Le protagoniste del programma saranno Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Le registrazioni del programma hanno avuto inizio a novembre 2021.

Il programma è un format originale, prodotto da Blu Yazmine e nato da un’idea di Mara Maionchi.

Quelle brave ragazze: quando andrà in onda

Il programma andrà in onda su Sky nel 2022 e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Quelle brave ragazze: meccanismo

In questo road show, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti saranno protagoniste di un viaggio.

Il 9 novembre, come testimonia una foto pubblicata sui social, le tre protagoniste si sono incontrate in aeroporto, pronte per imbarcarsi su un volo, alla volta di una destinazione a loro sconosciuta.

Durante il loro viaggio, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti saranno riprese costantemente dalle telecamere. Le tre protagoniste saranno chiamate anche ad affrontare alcune prove riguardanti abitudini e culture del luogo che visiteranno, nel quale si sposteranno a bordo di un furgoncino speciale con un autista tuttofare, pronto a soddisfare tutte le loro necessità.

L’obiettivo di Quelle brave ragazze è quello di dimostrare che la voglia di divertirsi, di fare nuove esperienze e di mettersi in gioco non ha età.

Mara Maionchi

Mara Maionchi, 80 anni, negli ultimi anni, ha partecipato a numerosi programmi tra i quali Game of Talents, Venus Club, LOL – Chi ride è fuori, Italia’s Got Talent.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali:

Sono gasata, contenta e soprattutto spero di divertirmi molto con le ragazze, non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura!

Sandra Milo

Sandra Milo, 88 anni, nel 2021, ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. Nel corso della sua carriera, ha lavorato, tra gli altri, con Federico Fellini, Roberto Rossellini, Steno e Dino Risi. In tv, recentemente, è apparsa in programmi come Una pezza di Lundini, Io e Te, La Pupa e il Secchione e Viceversa e La vita in diretta Estate:

Spero possa essere un’avventura bellissima: mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l’idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta che sono due persone fantastiche. Per questo, anche dal punto di vista umano sono sicura che sarà un’esperienza meravigliosa. Penso proprio che mi divertirò e che mi stupirò delle scoperte che faremo, e sono felice perché potrò raccontare tutto questo. Io la vivo così, come un’avventura, e ora che mi preparo a partire mi sento come una ragazzina!

Orietta Berti

Orietta Berti, 78 anni, nel 2021, ha partecipato al Festival di Sanremo e ha ottenuto un grande successo con Mille, canzone di Fedez che vede anche la partecipazione di Achille Lauro. In tv, è apparsa recentemente a Scherzi a Parte, The Voice Senior, Name That Tune – Indovina la canzone, Il Cantante Mascherato e Ora o mai più: