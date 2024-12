Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie 10 anni: il programma Sky Original, realizzato da Banijay Italia, ha creato un vero e proprio ‘format’ di sfide a 4 (con 4 Hotel a tirare la volata e 4 Matrimoni che lascia un po’ il tempo che trova) e ha offerto una nuova consapevolezza sulla ristorazione.

Se MasterChef Italia ha cambiato il rapporto degli italiani con gli ingredienti e con la cucina, Alessandro Borghese ha insegnato al grande pubblico a essere ‘clienti’ consapevoli, a guardare alla qualità del servizio e non solo del prodotto, a osservare gli indizi che rivelano la cura del ristoratore per la propria attività, che svelano il rispetto dello stesso per il cliente. Un’educazione al servizio che vale sia per i concorrenti e per i loro colleghi di qua dallo schermo, sia – direi ancora di più – per i telespettatori e potenziali clienti, sempre ammesso che questi non si atteggino a chef stellati pur non sapendo riscaldare neanche una minestra al microonde e sempre ammesso che sappiano cosa sia il rispetto per gli altri.

Col suo stile e con la sua caratteristica cadenza – che vanta numerosi tentativi di imitazione e che ha trovato in Max Giusti una sua celebrazione -, Alessandro Borghese ha saputo ‘educare’ e divertire e continua a farlo girando l’Italia, e non solo.

Per questo decimo anniversario, 4 Ristoranti si regala – e regala al pubblico – una nuova edizione composta da 12 puntate, di cui tre speciali, in parte ‘fuori format’, che rappresentano delle vere e proprie ‘serate-evento’. E si parte dalle pizze.

10 anni di 4 Ristoranti

Quando si arriva a una cifra tonda si fanno un po’ di conti. Le puntate di 4 Ristoranti sono state finora 120; Borghese ha girato tutte le 20 regioni d’Italia ed è andato anche 8 volte all’estero (Lisbona, Edimburgo, Fuerteventura, Monaco, Hong Kong, Londra, Barcellona, Costa Azzurra) mangiando in 480 ristoranti. Nelle 120 puntate sono stati 14 gli 0 assegnati da qualche concorrente/giudice e 22 i 10, ma la cosa più importante è che Borghese ha ribaltato il risultato 46 volte.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2024: le puntate-evento

Come detto, ci sono tre puntate speciali per festeggiare questi 10 anni di programma. La nuova edizione parte proprio con una di queste puntate-evento e l’inizio si annuncia scoppiettante, con una gara alla ricerca della Migliore pizzeria contemporanea d’Italia. E quando si parla di Pizza, la memoria non può che andare a una puntata cult di 4 Ristoranti, che risale al 2016: indimenticabile!

La seconda di queste puntate riguarda il Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia, e anche qui la sfida sarà durissima. Per la terza puntata-evento si introduce un nuovo ingrediente, ovvero la presenza di un ospite ‘esperto’ che assaggerà i piatti con chef Borghese: alla ricerca della Migliore osteria verace di Roma Est si va con Lillo, nato proprio in quella zona.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: le nuove puntate

Alle tre puntate speciali, si aggiungono altri 9 appuntamenti ‘standard’ che vedranno lo Chef a Lampedusa, Carrara, Canavese (in Piemonte), Senigallia (AN), Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, Treviso.

Partiamo, quindi, con le puntate di questa decima edizione di 4 Ristoranti.

Prima puntata, 22 dicembre 2024: puntata-evento sulla Pizza Contemporanea

Si parte con i fuochi d’artificio. Per questa prima puntata si lascia la ‘zona’ per attraversare tutta l’Italia alla ricerca della Migliore pizzeria contemporanea d’Italia. In gara Napoli, San Leucio (CE), Roseto degli Abruzzi (TE) e Rezzato (BS). Se la vittoria sembra scontata, ricordiamo che nulla è certo nella vita, se non la morte…

In sfida Davide Ruotolo, pizzaiolo di Palazzo Petrucci Pizzeria, nel centro storico di Napoli, Ciccio Vitiello, pizzaiolo di Cambia-Menti, a San Leucio, frazione di Caserta, Francesco Pompetti, titolare e pizzaiolo di Impastatori Pompetti, a Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Antonio Pappalardo, titolare e pizzaiolo di Cascina dei Sapori a Rezzato (Brescia). Lo special è, ovviamente, la Pizza Margherita.

Le pizzerie in gara

Palazzo Petrucci Pizzeria (Napoli) è una delle pochissime pizzerie di Napoli inserita con la menzione nella prestigiosa Guida Michelin, è 24esima nelle classifiche “50 Top Pizza Italia 2024″ ed è nella classifica “50 Top Pizza World 2024”. Il locale si trova in Piazza San Domenico Maggiore. Propone una pizza rispettosa della tradizione gastronomica partenopea, con un aggiornamento contemporaneo e il rispetto per i prodotti stagionali.

Cambia-Menti (San Leucio) è all’11esima posizione nella classifica “50 Top Pizza Italia 2024”, al 24esimo posto nella “50 Top Pizza World 2024”, ha ottenuto 3 spicchi Gambero Rosso con votazione 90/100 ed è “The Green Oven” nella 50 Top Pizza World per il 2024. Ciccio, 32enne estremamente umile e generoso, ha messo le mani in pasta a soli 9 anni: tra le tipologie di pizza che propone ci sono la pizza tonda (con farine selezionate da lui, con tecnica della biga al 100%) cotta nel forno elettrico, la pizza fritta, la pizza in doppia consistenza al padellino con impasto di canapa, grano arso o multi-cereali.

Impastatori Pompetti (Roseto degli Abruzzi) ha in bacheca 3 spicchi Gambero Rosso con votazione 93/100 e il riconoscimento di essere tra le Pizzerie Eccellenti 2024 secondo la classifica di 50 Top Pizza. Francesco, 30 anni, offre tre tipologie di pizza gourmet: la pizza fritta, la pizza al padellino e la pizza al plancton marino con acqua di mare e lievito madre. Il locale si trova nella zona collinare della città.

Cascina dei Sapori (Rezzato) vanta un 13° posto nella classifica 50 Top Pizza Italia 2024, 3 spicchi Gambero Rosso con votazione 91/100 nel 2024, 32° posto nella 50 Top Pizza World 2024, i premi “Maestro dell’Impasto” secondo Gambero Rosso nel 2022 e “Pizzeria dell’anno” per Lombardia Tavola nel 2023. Antonio, 36 anni, è il titolare e il pizzaiolo e propone tre tipologie di pizza: la classica pizza tonda con l’utilizzo di farine integrali e semi-integrali, la pizza al padellino e la teglia alla romana.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: il format

La formula della sfida non cambia neanche nelle puntate speciali. Come sempre quattro ristoratori si sfidano per il titolo di migliore in una determinata categoria e per i premi destinati alla propria attività. In ogni puntata ogni ristoratore ospita gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese: si parte con l’ispezione del locale da parte dei colleghi e della cucina da parte dello chef, quindi si procede all’assaggio e infine all’assegnazione di un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, lo special. Le votazioni restano segrete fino al confronto finale, mentre i voti di Borghese restano segreti fino alla fine.

Ricordiamo che il programma è scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Alessandro Di Benedetto, mentre la regia è di Gianni Monfredini.

Come vedere le nuove puntate di 4 Ristoranti in tv e in streaming

Il nuovo ciclo di puntate, al via il 22 dicembre, va in onda ogni domenica alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.