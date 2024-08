E’ fra i programmi leader del mondo talent culinario italiano. In onda ormai da nove anni Alessandro Borghese 4 ristoranti gode dei favori del pubblico televisivo nostrano ed è diventato ormai un brand, grazie al suo conduttore e padrone di casa Borghese. Oggi nella nostra rubrica di focus ascolti andremo ad analizzare il riscontro Auditel di questo programma nella sua messa in onda su Tv8, in tutte le varie fasce orarie in cui è stato collocato.

Alessandro Borghese 4 ristoranti ed il dato medio stagionale

Tutto questo per cercare di avere una visione globale di questa trasmissione, per catturare un po’ tutto il pubblico che lo segue. Partiamo dal dato medio che abbiamo riscontrato fra l’agosto 2023 ed il 12 luglio 2024 che è stato pari a 271.000 telespettatori ed il 2,36% di share. Abbiamo medie di oltre 400.000 telespettatori nell’access time e di oltre 200.000 nel day time. Con picchi nell’access di oltre 600.000 telespettatori. Il programma ottiene una copertura media di quasi un milione di teste per una media di 20 minuti su un’ora e dieci di trasmissione.

L’età media ed il genere

L’età media del pubblico che segue Alessandro Borghese 4 ristoranti è di 53 anni. Ma andiamo ora a vedere i target di questa trasmissione partendo dal sesso. Abbiamo una maggioranza in termini assoluti di donne, per uno share però che praticamente si equivale fra maschi e femmine nella misura del 2,35%.

Target età, livello d’istruzione e classi socio economiche

Passando all’età vediamo share attorno al 4% in tutte le fasce più giovani, fra i 15 ed il 54 anni. Scendendo poi al 2,5% nella 55-64 anni e l’1,5% fra gli over 65. Per quel che riguarda il livello d’istruzione riscontriamo il 3% fra i laureati, il 2,6% nella media inferiore e superiore a l’1,6% nell’elementare. Per classi socio economiche partiamo dal 3,14% della classe medio alta, il 2,4% dell’alta e media, quindi l’1% della classe bassa.

I dati regionali di Alessandro Borghese 4 ristoranti

Chiudiamo come sempre con i dati regionali. Alessandro Borghese 4 ristoranti ottiene lo share più alto in Piemonte con il 4,2%, seguito dalla Liguria con il 3% e dalla Lombardia con il 2,8% di share. La regione invece in cui ottiene lo share più basso risulta essere il Molise e la Puglia con l’1,4% di share, seguite dalla Sicilia con l’1,5% di share.