4 Ristoranti, l’annuncio di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese festeggia il decimo compleanno di “4 ristoranti” con due puntate speciali: in arrivo nuovi progetti per il futuro?

A dieci anni dalla prima messa in onda di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese fa un bilancio che è tutto positivo e pieno di orgoglio, ma soprattutto intriso di stima e affetto nei confronti di una squadra che, in tutto questo tempo, lo ha sostenuto e accompagnato in giro per l’Italia, dov’è stato sempre accolto con calore e ammirazione.

Alessandro Borghese si è raccontato in un’intervista a Sky, parlando degli esordi, di quando, ancora giovanissimo, ebbe a casa a cena Cameron Diaz e Leonardo DiCaprio, con suo padre che preparò gli spaghetti alle vongole. Capelli ricci, sorriso contagioso, camicia sgargiante e uno stile da rockstar della cucina: lo chef è riuscito a trasformare un talent show culinario in un vero e proprio cult della televisione.

Un programma che con il tempo si è trasformato diventando un punto di riferimento

“4 Ristoranti”, con la sua inconfondibile struttura a sfida tra ristoratori e il mitico van nero in viaggio per l’Italia, è oggi sinonimo di autenticità, emozioni e, naturalmente, buon cibo. Il pubblico lo adora: “I bambini. I bambini che apprezzano questo programma sono un qualcosa che a me sorprende ogni volta. Fa capire che siamo sempre sulla strada giusta e che oltre ad essere un programma televisivo, questo è qualcosa che trasmette dei valori, dato che i bambini sono incorruttibili. I bambini, specialmente se parliamo di video o di televisione, non li inganni” ha commentato entusiasta Borghese, padre di tre figli.

Nel tempo, il programma si è evoluto, ha attraversato città, borghi, campagne e coste, raccontando non solo i piatti ma anche le storie umane dietro ogni insegna. A rendere tutto questo possibile è stato proprio Borghese, che con il suo stile diretto ma empatico ha saputo trasformare ogni puntata in un viaggio dentro la cultura gastronomica del nostro Paese. Ma oggi, a dieci anni esatti dal debutto, lo chef ha scelto di fare un passo avanti e annunciare qualcosa che ha tutta l’aria di essere l’inizio di un nuovo capitolo.

E lo ha fatto con la solita passione che lo contraddistingue, celebrando un traguardo che va oltre il semplice anniversario televisivo. Borghese ha tirato le somme di un percorso fatto di sacrifici, divertimento e chilometri percorsi in lungo e in largo. Un racconto che non si limita al successo del format, ma che apre a nuove prospettive e, soprattutto, a due puntate-evento pensate per festeggiare in grande stile.

Due appuntamenti speciali: un episodio fuori dagli schemi che ha visto Borghese affiancato da Lillo, per decretare la migliore osteria verace di Roma Est – una coppia inedita, affiatata, pronta a stupire e divertire- e un altro arrivato il 22 maggio: una sfida tutta dedicata alla pasta fresca, con ristoranti provenienti da diverse regioni italiane a contendersi il titolo di migliore laboratorio artigianale. “Siamo tutti pastasciuttari”, ha scherzato Borghese, ma il tema è tutt’altro che banale: si celebra una delle anime più autentiche della cucina italiana.

Nel frattempo, lo chef guarda al passato con gratitudine e a un futuro ancora pieno di progetti. Ha ricordato l’inizio di tutto, quando in una riunione a Sky si pensò di adattare un format inglese, ma con un tocco personale: l’idea di diventare un “cicerone” del gusto, il motore narrativo delle puntate. Una scelta che ha reso “4 Ristoranti” un linguaggio a sé, imitato da molti, amato da tutti.

Alessandro Borghese, però, non è solo un volto tv. È un uomo che ha vissuto mille vite: dall’infanzia tra set cinematografici e cene con star di Hollywood, all’adolescenza trascorsa a bordo di navi da crociera. Dopo questo speciale anniversario il programma sembra pronto a ripartire con nuove mete e nuove storie da raccontare.