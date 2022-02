È tornato in onda lo scorso martedì dopo la pausa sanremese di martedì 1 febbraio ed ora è pronto ad imbarcarsi sulla nave che lo porterà a registrare le nuove puntate di Primo Appuntamento Crociera, che andranno in onda nella prossima primavera. Stiamo parlando ovviamente di Flavio Montrucchio che è stato riconfermato da Discovery alla guida del programma di Real Time nato nella scorsa stagione come spin off di Primo Appuntamento, che attualmente sta andando in onda con la sua sesta edizione.

È stato proprio Primo Appuntamento Crociera (per il quale lo stesso Montrucchio ha anche scritto e interpretato la sigla di apertura) a contaminare la versione tradizionale del programma, così come ci ha raccontato in un’intervista il presentatore, presentandoci le novità del nuovo ciclo di puntate – che sono diventate quest’anno trenta – di Primo Appuntamento:

In questa edizione interagirò direttamente con le coppie protagoniste: da Primo Appuntamento Crociera abbiamo visto che l’interazione fra i protagonisti e il conduttore permette a chi partecipa al programma di raccontarsi meglio, dando ulteriore respiro al programma stesso.

Le riprese della nuova edizione di Primo Appuntamento Crociera sono previste per le prossime settimane, quando si salirà sulla nave che ospiterà gli incontri che poi verranno mostrati nel corso delle otto puntate: salvo, infatti, cambiamenti che potranno essere stabiliti in un secondo momento, in sede di post-produzione, per quest’anno il numero di puntate complessive dovrebbe rimanere invariato. Sono invece appena terminati i casting per scegliere i partecipanti di questa nuova edizione.

Oggi pomeriggio Flavio Montrucchio, che sta riscuotendo un discreto successo con le puntate attualmente in onda di Primo Appuntamento, che permette a Real Time di diventare spesso la sesta rete a livello nazionale per ascolti nella fascia di messa in onda, sarà ospite a Tv Talk, dove parteciperà proprio a un focus dove si analizzeranno come nascono e vengono costruiti i dating show in tv.