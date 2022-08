TvBlog Summer Celebrity Hits: Pierluigi Diaco presenta…

Classe 1977, giornalista di lungo corso, conduttore di una infinità di programmi televisivi e speaker radiofonico, suo ultimo impegno in questo senso il Ti sento su Rai Radio 2. E’ Pierluigi Diaco l’ospite e padrone di casa della puntata attuale del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits. Per lui, tanto avvezzo ai ritmi radiofonici, dunque non sarà per niente difficile vestire i panni del deejay per un giorno e lanciare qui oggi la sua canzone dell’estate, nel nostro speciale ed originale appuntamento agostano qui su TvBlog.

Il pezzo scelto da Pierluigi Diaco per rappresentare al meglio la sua idea e il suo ricordo d’estate è “Somebody That I Used to Know” brano del cantautore belga classe 1980 Gotye, pseudonimo di Wouter Wally De Backer. Pubblicato nel luglio dell’anno 2011 come secondo estratto dal terzo album in studio Making Mirrors, ha raggiunto la prima posizione in oltre trenta paesi, diventando il singolo più venduto di Gotye e Kimbra a livello mondiale, che con oltre 11,8 milioni di copie vendute è anche uno dei singoli più venduti di sempre.

Pezzo sofisticato ed elegante, “Somebody That I Used to Know” ha riscosso grande successo sia in termini di pubblico che in termini di critica, risultando fra i più venduti in Europa, in Australia e negli Stati Uniti. Questa dunque è la canzone dell’estate di Pierluigi Diaco, che si appresta fra qualche settimana nel pomeriggio feriale di Rai2 a lanciare forse la scommessa televisiva più importante della sua carriera, quel Bella mà, che metterà a confronto due generazioni attraverso un talent della parola, in un progetto televisivo originale che desta molta curiosità e che abbraccerà l’intera stagione pomeridiana feriale della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo fino al prossimo maggio 2023. Attualmente stanno andando in onda alle ore 14 sulla Rete 2 della televisione di Stato una serie di pillole che servono a mostrare i casting di questa nuova trasmissione, percorso di avvicinamento alla prima puntata di questo nuovo programma televisivo prevista per lunedì 12 settembre alle ore 15:15 su Rete 2. Prima però è previsto un appuntamento speciale di presentazione di 45 minuti di questa nuova trasmissione venerdì 9 settembre dalle ore 14, sempre dalle frequenze della rete lanciata da Massimo Fichera.

Torniamo però ora al nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e alla canzone lanciata oggi da Pierluigi Diaco che è dunque “Somebody That I Used to Know” di Gotye:

Now and then I think of when we were together

Like when you said you felt so happy you could die

Told myself that you were right for me

But felt so lonely in your company

But that was love and it’s an ache I still remember

You can get addicted to a certain kind of sadness

Like resignation to the end

Always the end

So when we found that we could not make sense

Well you said that we would still be friends

But I’ll admit that I was glad that it was over

But you didn’t have to cut me off

Make out like it never happened

And that we were nothing

And I don’t even need your love

But you treat me like a stranger

And that feels so rough

You didn’t have to stoop so low

Have your friends collect your records

And then change your number

I guess that I don’t need that though

Now you’re just somebody that I used to know

Now and then I think of all the times you screwed me over

But had me believing it was always something that I’d done

And I don’t wanna live that way

Reading into every word you say

You said that you could let it go

And I wouldn’t catch you hung up on somebody that you used to know…

But you didn’t have to cut me off

Make out like it never happened

And that we were nothing

And I don’t even need your love

But you treat me like a stranger

And that feels so rough

You didn’t have to stoop so low

Have your friends collect your records

And then change your number

I guess that I don’t need that though

Now you’re just somebody that I used to know

Somebody

I used to know

Somebody

Now you’re just somebody that I used to know

Somebody

I used to know

Somebody

Now you’re just somebody that I used to know

I used to know

That I used to know

I used to know

Somebody…