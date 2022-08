TvBlog Summer Celebrity Hits: Paola Perego presenta…

Lei è una affezionata frequentatrice del piccolo schermo, avendone percorso i corridoi in lungo e in largo in tante trasmissioni televisive, sia in Rai che a Mediaset. Attualmente è alla guida la domenica mezzogiorno su Rai2 insieme alla collega e amica Simona Ventura del programma di varietà Citofonare Rai2, che tornerà in autunno rinnovato e rivoluzionato. Stiamo parlando naturalmente di Paola Perego che oggi è la titolare della puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits. Sarà dunque Paola oggi a vestire i panni della deejay per lanciare la sua canzone dell’estate nella nostra rubrica di questo agosto 2022.

Vediamo dunque qual è la canzone che ha scelto Paola Perego e che più a lei ricorda la stagione più calda dell’anno. Si tratta del pezzo di Jovanotti “L’estate addosso“, quindi un brano prettamente estivo e particolarmente adatto a far parte della compilation di questa nostra rubrica. L’estate addosso è un pezzo del 2015 facente parte dell’album “Lorenzo 2015 “. Il brano, come ha raccontato lo stesso Jovanotti, gli fu ispirato da Gabriele Muccino quando gli fece leggere nel 2013 la sceneggiatura di un film che avrebbe poi girato tre anni dopo, pellicola che per altro si chiamava proprio L’estate addosso e che è poi uscita nel 2016.

La canzone dell’estate di Paola Perego è dunque “L’estate addosso” di Jovanotti.

L’estate addosso

L’estate addosso

Un anno è già passato

La spiaggia si è ristretta ancora un metro

Le mareggiate

Le code di balena

Il cielo senza luna

L’estate addosso

Il gesso a un braccio rotto

La voglia di tuffarsi

Guardando entrare in acqua tutti gli altri

Ma lei mi ha visto

Che sono qui da solo

E forse parlerà con me

Canzoni estive

Minacce radioattive

Distanti come un viaggio in moto in due

Fino ad un locale aperto fino all’alba

Ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno

Prima che il vento si porti via tutto

E che settembre ci porti una strana felicità

Pensando a cieli infuocati

Ai brevi amori infiniti

Respira questa libertà

L’estate e la libertà

L’estate addosso

Bellissima e crudele

Le stelle se le guardi

Non vogliono cadere

L’anello è sulla spiaggia

Tra un mare di lattine

La protezione zero

Spalmata sopra il cuore

L’estate addosso

Come un vestito rosso

La musica che soffia via da un bar

Cuccurucu paloma

L’amore di una sera

Gli amici di una vita

La maglia dei mondiali scolorita

Prima che il vento si porti via tutto

E che settembre

Ci porti una strana felicità

Pensando ai cieli infuocati

Ai brevi amori finiti

Respira questa libertà, ah, ah

L’estate e la libertà, oh

L’estate addosso

Un anno è già passato

Vietato non innamorarsi ancora

Saluti dallo spazio

Le fragole maturano anche qua,

Ah, ah

Ah, ah

Ah, ah

Ah, ah

Respira questa libertà,

Uoh, ah, ah

L’estate la libertà (ah, ah)

L’estate la libertà

(di Christian Rigano, Lorenzo Cherubini, Riccardo Onori, Vasco Brondi)

Grazie a Paola Perego per aver accettato di vestire i panni di deejay per un giorno qui su TvBlog nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e dandovi appuntamento a domani è il momento, come sempre, della sigla!