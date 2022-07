Periodo particolarmente positivo per Valeria Graci, che accanto all’attività di speaker di RTL 102.5, appena confermatasi come la radio più ascoltata d’Italia (dati Ter comunicati poco più di una settimana fa), prosegue la sua fortunata carriera televisiva,, impreziosita nei mesi scorsi dalla conduzione di alcune puntate di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti.

Nei giorni scorsi TvBlog ha anticipato in esclusiva il cast completo di Nudi per la vita, il nuovo programma di Rai2 in onda in prima serata da lunedì 12 settembre e di cui Valeria Graci fa parte (le registrazioni della trasmissione sono terminate).

Oggi siamo in grado di rivelare che l’attrice diventata popolare grazie a Zelig sarà la novità di Citofonare Rai2, la trasmissione condotta da Paola Perego e Simona Ventura, in onda sulla seconda rete della tv pubblica con la sua seconda edizione da domenica 18 settembre alle ore 11.15.

La Graci sarà presenza fissa di Citofonare Rai2, con un ruolo che in queste ore si sta definendo e che dovrebbe vederla alle prese con una speciale rassegna stampa. L’annuncio ufficiale del suo ingresso nel programma domenicale e i dettagli sulla sua presenza comunque arriveranno soltanto nei prossimi giorni.

Per una Graci in entrata, nella seconda edizione di Citofonare Rai2, a quanto ci risulta, si dovrebbero registrare almeno due uscite. Il riferimento è a Cloris Brosca (l’attrice che negli anni ’90 in tv vestiva i fortunati panni de La Zingara) e di Elena Ballerini, l’inviata della trasmissione di Rai2 che quest’anno è stata scelta da Carlo Conti tra i protagonisti di Tale e quale show, in onda da settembre in prima serata su Rai1. Un’occasione che la Ballerini coglierà al balzo per alimentare la sua carriera da cantante.

Tornando a Citofonare Rai2, dovrebbe essere confermata nel cast Fiordaliso (che fino a qualche giorno fa sembrava in pole per partecipare al Grande Fratello Vip); in definitiva, la trasmissione di Paola Perego e Simona Ventura continuerà ad andare in onda con l’obiettivo di far trascorrere al pubblico televisivo una domenica mattina spensierata, esaltando la tradizione italiana.