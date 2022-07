Nei giorni scorsi in esclusiva su TvBlog abbiamo anticipato il cast completo di Nudi per la vita, il nuovo programma di Rai2 al via in prima serata lunedì 12 settembre, con la conduzione della vulcanica Mara Maionchi.

Completo, o quasi. Nel senso che all’appello mancava il nome di un concorrente maschile. Oggi siamo in grado di rivelare che a Nudi per la vita prenderà parte anche Antonio Maria Catalani.

Se vi state chiedendo di chi si tratti allora significa che… non avete seguito Ballando con le stelle edizione 2020 in coppia con Tove Villifor (vi perdoniamo!).

Infatti, Catalani, conosciuto col nome d’arte Holaf, gareggiò nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci anche se non lasciò particolari tracce.

La sua carriera da pittore è decisamente più soddisfacente e ad essa si affianca quella da modello.

Dunque, quello di Antonio Maria Catalani si unisce ai già spoilerato nomi di Memo Remigi, Sebino Nela, Gilles Rocca (che figura anche tra i ‘protagonisti’ della nuova edizione di Tale e quale show), Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli (anche loro presenti nel programma di Carlo Conti), Gianluca Gazzoli, Brenda Lodigiani, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Gregoraci.

Le riprese della trasmissione prodotta Blu Yazmine di Ilaria Dallatana sono state ultimate con successo negli scorsi giorni, mentre, come ricordato in apertura di articolo, la messa in onda è fissata su Rai2 per lunedì 12 settembre, giorno nel quale di fatto sarà inaugurata la nuova stagione della tv generalista.

A giudicare dal cast, Nudi per la vita, che ha anche e soprattutto lo scopo di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione, sembra partire col piede giusto, ma sarà il dio Auditel a fornire il responso già dal 13 settembre, pochi minuti prima delle ore 10.