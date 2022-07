Grande fratello vip 7, ecco chi non ci sarà (Retroscena TvBlog)

Seconda puntata del nostro formattino qui su TvBlog dove vi raccontiamo chi NON ci sarà nella prossima edizione del Grande fratello vip, la numero 7 in partenza a settembre ed in onda su Canale 5 il lunedì ed il venerdì in prime time. Se infatti nella totalità dei siti si leggono eserciti di nomi potenzialmente in lizza a prendere parte alla nuova serie del proto reality show della televisione italiana, qui in questo spazio su TvBlog, andando in qualche modo controcorrente rispetto alla massa, vi diciamo, dei nomi rimbalzati sui vari media, web in primis, chi di quei nominativi non faranno parte della nuova serie del Grande fratello vip.

Dopo avervi informato che nell’edizione magica del Gf vip (il sette come è noto è un numero magico) non ci saranno Rita Dalla Chiesa, Max Felicitas e Federico Fashion Style, vediamo chi sono i tre nomi della seconda puntata di questo originale spazio. Partiamo da Guendalina Canessa, fiorentina, classe 1981, già frequentatrice della casa dalla porta rossa, i fans del Grande fratello la ricorderanno infatti fra i concorrenti nell’edizione 2007 del programma prodotto con l’amabile collaborazione della Endemol Shine Italy ed allora condotto dalla bella e brava Alessia Marcuzzi, ora in procinto di tornare in Rai con lo spettacolo di varietà di Rai2 Boomerissima.

Guendalina Canessa non parteciperà al Grande fratello vip 7. Il secondo nome del terzetto odierno è quello di uno sportivo, avvenente uomo prestato ai riflettori della nostra televisione generalista e anche imprenditore nel campo del vino. Stiamo parlando di Leonardo Tumiotto, divenuto popolare grazie alle sue imprese in vasca, prima fra tutte la semifinale degli Europei del 2005. Ma il balzo vero e proprio di popolarità è arrivato con la sua partecipazione al varietà di Rai2 L’isola dei famosi condotto da Simona Ventura, carriera televisiva che poi è proseguita subito dopo sulla stessa rete chiamato a Mattina in famiglia.

Leonardo Tumiotto non ci sarà al Grande fratello vip 7. Terzo ed ultimo nome di questa seconda tornata dei “non concorrenti” del Grande fratello vip 7 è quello della cantante Fiordaliso. Marina, questo il suo nome di battesimo, deve la sua popolarità grazie alla vittoria nel Festival di Castrocaro del 1981 con il pezzo “Scappa via” e per questa vittoria stacca il biglietto per il Festival di Sanremo 1982 nella sezione “Nuove proposte” presentando il pezzo “Una sporca poesia”, ma il vero boom arriva nel Sanremo del 1984 con il suo pezzo più conosciuto e di successo, quel “Non voglio mica la luna” scritto per lei da Zucchero insieme ad Enzo Malepasso (suo compagno all’epoca) su testo del grande Luigi Albertelli.

Fiordaliso, per la sua grande duttilità artistica, non si limita poi alla sola professione di cantante, ma viene chiamata spesso dalla nostra televisione, la ricordiamo infatti a Premiatissima. Europa Europa. Domenica in, Piazza grande, ma anche concorrente in vari reality: Music farm, La talpa 3, Tale e quale show, L’isola dei famosi, Celebrity bake off Italia e più recentemente al Cantante mascherato. Fiordaliso non parteciperà al Grande fratello vip 7.