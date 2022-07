Fioccano come neve in pianura padana, dopo giorni di favonio con una perturbazione atlantica che innesca un minimo depressionario sul golfo ligure, i nomi dei prossimi concorrenti all’edizione numero 7 del Grande fratello vip, il premiato e premiante (per le casse di Publitalia) reality show diretto e condotto per Canale 5 da Alfonso Signorini. Dicevamo che fioccano i nominativi di chi potrebbe risiedere per un certo periodo dietro la porta rossa della casa più spiata d’Italia, diventa quindi divertente capire chi effettivamente sotto quel tetto, trapuntato da riflettori (molto bollenti, più delle telecamere ed ecco perchè li vediamo spesso e volentieri girare per casa piuttosto svestiti) ci sarà davvero.

Anche il deus ex machina di questo carrozzone si diverte infatti a proporre degli indovinelli per giocare con i suoi lettori sull’identità dei vipponi prossimi futuri. Ma indovinelli a parte di messere Signorini, sono davvero tanti i nomi dei pretendenti ad entrare nella casa del Grande fratello e allora qui su TvBlog stavolta faremo un gioco all’incontrario. Vi diremo infatti, fra i tanti nomi usciti, chi NON ci sarà, per un motivo o per l’altro -questa cosa qui ora non ci interessa- nel cast del Grande fratello vip 7.

Partiamo dal pornoattore Max Felicitas, che in tanti accostano professionalmente parlando a Rocco Siffredi. Edoardo Barberas, questo è il suo nome di battesimo, è nato nel 1992 in Friuli e da ormai una decina d’anni fa l’attore di film a luci rosse, attività questa che lo ha costretto a lasciare la sua regione per trasferirsi a Milano. Max Felicitas non ci sarà al Grande fratello vip 7. Il secondo nome di cui vi diamo conto qui è quello di un personaggio ormai diventato celebre nel piccolo schermo italico, non solo per i programmi da lui condotti, ma anche per aver partecipato a trasmissioni popolari della tv generalista. Ci riferiamo a Federico Fashion Style.

Federico ha partecipato come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le stelle e poi è stato fra i giurati del varietà di Italia 1 La pupa e il secchione show condotto da Barbara D’Urso. Federico Fashion Style dunque non ci sarà al Grande fratello vip 7. Terzo ed ultimo nome di cui vi diamo conto oggi è quello fra i più chiacchierati possibili inquilini della casa del Grande fratello vip 7 e certamente il più noto e con il curriculum più corposo fra quelli di cui vi diamo conto oggi.

Il nome di cui vi stiamo parlando è quello di Rita Dalla Chiesa, che tutti ricordiamo alla guida di Forum, certamente il volto con cui molti accostano questo fortunato programma di Canale 5, che ancora oggi fa ottimi ascolti -pure in replica- con la conduzione di Barbara Palombelli. Rita Dalla Chiesa non farà parte del cast dei vipponi del Grande fratello vip 7.

Appuntamento a presto per questo nostro originale gioco all’incontrario sul cast del Grande fratello vip 7 in arrivo da settembre sui teleschermi di Canale 5 condotto e diretto da Alfonso Signorini e l’amabile partecipazione a completamento dei vari blocchi del programma di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.