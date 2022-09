TvBlog Summer Celebrity Hits: Massimo Giletti presenta…

Nato nella factory di Giovanni Minoli a Mixer, poi è esploso alla conduzione televisiva grazie a Michele Guardì che lo ha lanciato dapprima a Mattina in famiglia nel fine settimana mattutino di Rai2, per poi portarlo nel suo programma di punta, quel Fatti vostri di ritorno da domani nel mezzogiorno di Rete 2 e che ha vissuto un rinascimento televisivo la scorsa stagione con la conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi. Massimo Giletti poi ha camminato con le proprie gambe, televisivamente parlando, conducendo vari programmi nella Rai1 di Fabrizio Del Noce, fino a diventare padre-padrone dell’Arena alle ore 14 della domenica pomeriggio del primo canale della Rai, programma questo che poi ha traslato nel prime time della domenica sera su La7 e che stasera torna in onda per la sua ultima stagione. E’ dunque oggi Massimo Giletti padrone di casa ed ospite del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits.

Massimo Giletti dunque in attesa di tornare in onda stasera con l’ultima edizione di Non è l’Arena stasera in prime time su La7, edizione quest’anno che partirà inopinatamente, un po’ come tutti i talk show, prima rispetto agli altri anni per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche previste per domenica 25 settembre, veste oggi i panni di deejay per un giorno nel nostro speciale ed originale appuntamento agostano. Vediamo dunque qual è la canzone che ha scelto Massimo Giletti per rappresentare la stagione più calda dell’anno.

Si tratta di un pezzo che abbiamo già avuto modo da queste parti di farvi ascoltare perchè canzone dell’estate di Antonella Clerici, è infatti “Un’estate fa” nella versione cantata e scritta da Franco Califano. Pezzo la cui versione originale è francese ovvero “Une belle histoire”, scritto nel 1972 da Pierre Delanoe e Michel Fugain e che poi ha avuto una celebre versione in italiano appunto di Franco Califano. Diverse sono state le interpretazioni del brano oltre a quella di Califano, ricordiamo a tal proposito le cover di Mina e dei Delta V. fino a quella recente di Chiara Galiazzo.

Ma anche Massimo, così come la sua amica Antonella, ha scelto come sua canzone dell’estate la versione di “Un’ estate fa” di Franco Califano :

(Di Pierre Delanoe, Francesco Califano, Fugain)

Grazie a Massimo Giletti per aver accettato di vestire i panni di deejay per un giorno nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e dandovi appuntamento a domani per l’ultima puntata di questa prima serie, lanciamo la sigla!