TvBlog Summer Celebrity Hits: Antonella Clerici presenta…

Si sta ricaricando le pile in vacanza in Normandia per essere pronta poi ad affrontare una nuova lunga stagione in televisione che la vedrà protagonista di una nuovissima edizione dello show del mezzogiorno di Rai1 “E’ sempre mezzogiorno” e poi ad inizio 2023 di una nuova serie del talent show sempre su Rai1 The voice senior, di cui stanno andando in onda le repliche della seconda serie il sabato sera, l’appuntamento a questo proposito è proprio per stasera subito dopo l’imperdibile varietà puzzle Techetechetè. Ospite e padrona di casa di questa nuova puntata del TvBlog Summer Celebrity Hits è oggi Antonella Clerici. Anche a lei TvBlog ha chiesto qual è la sua canzone dell’estate, il brano cioè a cui è associata la stagione più calda dell’anno.

La scelta di Antonella Clerici è caduta su un pezzo la cui versione originale è francese “Une belle histoire”, scritto nel 1972 da Pierre Delanoe e Michel Fugain e che poi ha avuto una celebre versione in italiano di Franco Califano intitolata “Un’estate fa” . Diverse altre sono state le interpretazioni del brano oltre a quella di Califano, ricordiamo a tal proposito le cover di Mina e dei Delta V. fino a quella recente di Chiara Galiazzo.

Antonella ha scelto la versione di Franco Califano di “Un’estate fa“.

Un’estate fa

Un’estate fa

La storia di noi due

Era un po’ come una favola

Ma l’estate va

E porta via con se

Anche il meglio delle favole

L’autostrada è là ma ci dividerà

L’autostrada della vacanza

Segnerà la tua lontananza

Un’estate fa non c’eri che tu

Ma l’estate somiglia a un gioco

È stupenda ma dura poco

Poco, poco, poco

Un’estate fa

La storia di noi due

Era un po’ come una favola

Un’estate in più

Che ci regalerà

Un autunno malinconico

L’autostrada è là ma ci dividerà

L’autostrada della vacanza

Segnerà la tua lontananza

Un’estate fa non c’eri che tu

Ma l’estate assomiglia a un gioco

È stupenda ma dura poco

Poco, poco, poco

E finisce qua la storia di noi due

Sono cose che succedono

L’autostrada della vacanza

Segnerà la tua lontananza

Ma l’estate assomiglia a un gioco

È stupenda ma dura poco

Poco, poco, poco

E finisce qua la storia di noi due

Due persone che si perdono

L’autostrada è là

Ma ci regalerà

Un autunno malinconico

(Di Pierre Delanoe, Francesco Califano, Fugain)

Grazie ad Antonella Clerici ed ora sigla e appuntamento a domani con una nuova puntata del TvBlog Summer Celebrity Hits.