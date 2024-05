E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ricorda Lorenzo Biagiarelli nei saluti finali: “Noi non ce lo dimentichiamo”

Oggi, venerdì 31 maggio 2024, è andata in onda l’ultimo appuntamento della stagione 2023 – 2024 di ‘E’ sempre mezzogiorno‘, il cooking show del mezzogiorno di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. All’interno degli studi di Via Mecenate a Milano si respira l’aria di festa dell’ultimo giorno di scuola. La padrona di casa ricorda che, ad inizio puntata, che sono sono passati 8 mesi e che la quarta stagione del programma ha toccato quota 178 episodi: “Grazie al pubblico. Questa è una trasmissione di grande successo ed è meritato di tutti voi. Siamo al gran finale prima della pausa estiva. Lunedì noi non ci saremo ma a tenere vivo il mezzogiorno ci penseranno degli amici. Quelli di Camper ma prima ancora quelli di Camper in viaggio. Che coppia… Lorella Boccia e Tinto”.

Prima di congedarsi dagli amatissimi telespettatori, per godersi le vacanze nei mesi casi dell’anno, la Clerici ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno decretato il successo dello show culinario dando, di fatto, appuntamento, a settembre con le nuove puntate:

“Io vorrei ringraziare prima di tutto il pubblico, che ci ha seguito con tanto affetto. Tutto il cast, Daniele Persegani, Fulvio Marino, Federico Quaranta, Alfio Bottaro, Giovanna Civitillo, Evelina Flachi. Tutti i cuochi che mi hanno salutato questa settimana. Voglio ringraziare un’altra persona che non è qui, in questo momento, che è Lorenzo Biagiarelli, una parte importante della nostra famiglia per quattro anni. Noi non ce lo dimentichiamo. Ciao Lorenzo e grazie di tutto. Grazie alla Rai, alla Standbyme, a Simona Ercolani, alla redazione, alla produzione, alla regia, ai cameraman, agli attrezzisti, alla cucina, al back, al maestro, allo studio. Agli autori che mi fanno diventare matta. Adesso tagliamo la torta, ma noi vi lasciamo, con un bel ricordo, con un backstage di tutti noi. La linea, poi, andrà direttamente al Tg1 e noi ci vediamo a settembre”