Tra le novità della quinta edizione di È sempre mezzogiorno, al via su Rai1 a settembre 2024 nella consueta fascia di palinsesto pre-Tg1, ci sarà Federico Quaranta. Stando alle indiscrezioni in possesso di TvBlog, infatti, il conduttore farà parte del cast fisso del cooking show guidato da Antonella Clerici. A lui dovrebbe spettare il compito di fare da spalla in studio alla padrona di casa, che nel corso della stagione sulla rete ammiraglia della tv pubblica sarà impegnata anche in tante prime serate, con The Voice e i suoi derivati. Per Quaranta si tratterà di un ritorno a casa, visto che tra il 2015 e il 2017 ha fatto parte della squadra de La Prova del cuoco (la trasmissione dalle cui ceneri è nato È sempre mezzogiorno), sostituendo la sua amica es sostenitrice Antonellina alla conduzione in una decina di puntate.

Federico Quaranta, gli altri programmi della prossima stagione

Non è finita qui: nelle prossime settimane, infatti, per Quaranta, garanzia di un garbato e attento modello di divulgazione televisiva, potrebbe arrivare la conferma anche ne Il Provinciale, che negli scorsi mesi è stato sperimentato nel complicato slot del prime time del sabato e della domenica di Rai3 (e non sono mancate polemiche).

Inoltre, il presentatore ligure, da tempo voce di Decanter su Rai Radio 2, nella stagione 2024-2025 tornerà al timone dei vari spin-off/branded di Linea Verde, da Start a Explora, da Bike a Tipico. Inoltre, nell’estate 2024, Quaranta, sempre su Rai1, sarà alla conduzione di Linea Verde Discovery e di Vista Mare, un nuovo titolo del Daytime dedicato ai borghi marinari d’Italia.