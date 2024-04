E’ sempre mezzogiorno, la scuola di cucina con Giovanna Civitillo e Daniele Persegani e la conferma per la prossima serie

Gli ascolti sono buoni e la media da inizio anno si è attestata al 17,5% di share. E’ sempre mezzogiorno, il programma in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11:55 su Rete 1 diretto e condotto da Antonella Clerici è quindi stato ovviamente confermato anche per la prossima stagione tv. Con questi numeri non poteva essere altrimenti. Qui oggi ci vogliamo occupare di uno spazio televisivo in onda attualmente proprio nel corso del varietà di Antonella Clerici che vede protagonista la moglie di Amadeus, ovvero Giovanna Civitillo.

La scuola di cucina con Giovanna Civitillo e Daniele Persegani

Fra le rubriche fisse di questo varietà del mezzogiorno di Rai1 ce n’è una che si è consolidata nel corso di questa stagione tv e che è divenuta ormai un appuntamento irrinunciabile per il folto pubblico (ormai la media come detto da inizio anno è del 17,5% di share) che segue fedelmente questo programma. Ci riferiamo giustappunto alla rubrica del venerdì con protagonisti lo chef Daniele Persegani e Giovanna Civitillo.

Una sitcom all’interno di E’ sempre mezzogiorno

Si tratta di una scuola di cucina in cui lo chef e professore Daniele Persegani insegna a cucinare a Giovanna Civitillo che, per prenderla alla larga, non è proprio una chef da cinque stelle. Lei però è l’alunna perfetta per questa scuola di cucina televisiva. Donna simpatica, sorridente e solare. Ne è nata nel corso di questa stagione di E’ sempre mezzogiorno una specie di sitcom in cui il professor Persegani, pure lui uno che buca lo schermo, tenta simpaticamente, certe volte anche inutilmente, di insegnare le basi della cucina a Giovanna, proponendo nel varietà alcune ricette base. Il rapporto divertente, canzonatorio e molto simpatico fra lo chef e Giovanna ha reso questo momento del programma di Antonella Clerici fra i più divertenti, godibili e più visti del varietà del mezzogiorno di Rai1. Varietà che come detto è assolutamente confermato nel mezzogiorno di Rai1 anche per la prossima stagione tv.

E’ sempre mezzogiorno confermato anche nella prossima stagione tv

Ci auguriamo che questo spazio di Giovanna con Persegani resti anche nella prossima stagione tv. Sappiamo che Antonella avrebbe piacere che ciò accadesse e anzi questo spazio ha già chiesto di confermarlo, compreso l’invito a Giovanna di restare anche nella prossima stagione. L’augurio è che Giovanna accetti e che questa Scuola di cucina made in Civitillo & Persegani possa restare su Rai1 ad E’ sempre mezzogiorno e magari in un futuro possa diventare, perchè no, un programma a se stante.