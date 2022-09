TvBlog Summer Celebrity Hits: Daniela Ferolla presenta…

Se c’è un gruppo che ha colpito l’immaginario di una marea di persone in tutto il mondo diventate loro fans questi sono i Beatles. John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (1942), George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr (1940) più che quattro personaggi sono diventati nel tempo delle vere e proprie icone, tanto più irraggiungibili quanto più entrate nella storia e nell’anima di tutti i loro fans. Qualcosa di più di un semplice gruppo musicale, pur con il loro repertorio pieno di tantissimi brani entrati nella storia della musica leggera mondiale. I Beatles sono nati a Liverpool nel 1960 e sono rimasti attivi fino al 1970. Stando alle stime dichiarate hanno venduto a livello mondiale un totale di oltre un miliardo di copie fra album, singoli e musicassette, risultando fra gli artisti di maggior impatto e successo e, negli Stati Uniti, quelli con il maggior numero di vendite. Sono inoltre al primo posto della lista dei “100 migliori artisti” redatta dalla rivista Rolling Stone.. E’ una loro canzone, una del loro immenso repertorio, il brano di oggi della nostra rubrica TvBlog Summer Celebrity Hits. La canzone dell’estate del personaggio ospite e padrone di casa del nostro appuntamento estivo è “Here comes the Sun”, uno dei pezzi più celebri dei Beatles.

La deejay per un giorno che ce la presenta oggi nella puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è un volto ormai molto noto del nostro piccolo schermo: Daniela Ferolla. Conduttrice da ben otto edizioni di uno dei programmi più longevi e di successo di Rai1, Linea verde prima e Linea verde life poi, si sta rilassando in questa estate nel suo Cilento prima di riprendere a viaggiare nel nostro paese per una nuova edizione di Linea verde life il sabato mezzogiorno dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Dunque Daniela ha scelto come sua canzone dell’estate “Here comes the Sun”. Pezzo scritto nel 1969 da George Harrison, fa parte dell’album “Abbey Roard“. Piccola curiosità su questa canzone, nel 1977 l’astronomo Carl Sagan propose di includere la canzone nella Registrazione d’Oro della sonda spaziale Voyager 1 per rappresentare la specie umana di fronte a un eventuale extraterrestre. La proposta fu accolta con entusiasmo dai Beatles, ma, non avendo ancora il copyright del brano, la sonda partì silente senza che “Here comes the sun” venisse inclusa nella registrazione.

Here comes the sun, doo-doo-doo-doo

Here comes the sun, and I say

It’s alright

Little darlin’, it’s been a long, cold, lonely winter

Little darlin’, it feels like years since it’s been here

Here comes the sun, doo-doo-doo-doo

Here comes the sun, and I say

It’s alright

Little darlin’, the smile’s returning to their faces

Little darlin’, it seems like years since it’s been here

Here comes the sun

Here comes the sun, and I say

It’s alright

Sun, sun, sun, here it comes

Sun, sun, sun, here it comes

Sun, sun, sun, here it comes

Sun, sun, sun, here it comes

Sun, sun, sun, here it comes

Little darlin’, I feel that ice is slowly melting

Little darlin’, it seems like years since it’s been clear

Here comes the sun, doo-doo-doo-doo

Here comes the sun, and I say

It’s alright

Here comes the sun, doo-doo-doo-doo

Here comes the sun

It’s alright

It’s alright