TvBlog Summer Celebrity Hits: Barbara D’Urso presenta…

Era un’estate di un po’ di anni fa a Sperlonga. Lei aveva quattordici anni ed era alle prese con il suo primo corteggiatore, che pure gli piaceva. Lui si chiamava Giampaolo e quel giorno erano insieme su un dondolo affacciato davanti al mare della cittadina in provincia di Latina. In sottofondo c’era uno dei pezzi più famosi di Claudio Baglioni e la lei di cui parliamo e che oggi ha accettato di vestire i panni di deejay per un giorno nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è Barbara D’Urso. Torniamo dunque a quel pomeriggio assolato su quel dondolo a Sperlonga. Giampaolo le chiede se vuole mettersi con lui. A Barbara però tornano in mente le parole della sua seconda mamma, che si era appena spostata con il suo papà che le diceva: “mi raccomando, se un ragazzo ti propone di mettersi con lui, rispondigli sempre: non lo so ci devo pensare, non dirgli mai subito di si“.

Per la verità lei in quel pomeriggio assolato a Sperlonga avrebbe voluto rispondere a Giampaolo “perchè no!“. Lei però si ricordò le parole della sua seconda madre ed invece gli disse “ci devo pensare“. Ebbene, poi Barbara ci pensò e non gli disse mai di si! Ogni volta però che Barbara ascolta “Questo piccolo grande amore ” di Claudio Baglioni, il ricordo va subito a quell’estate al mare di Sperlonga, su quel dondolo, con a fianco Giampaolo. La canzone dell’estate dunque di Barbara D’Urso è proprio “Questo piccolo grande amore“.

Pezzo del 1972 scritto da Antonio Coggio e Claudio Baglioni ed interpretato da Claudio Baglioni, estratto dall’album omonimo e pubblicato come singolo nei 45 giri. Il brano fu arrangiato da Tony Mimms, mentre il singolo fu prodotto da Antonio Coggio. Nel 1985 Claudio Baglioni viene invitato al Festival di Sanremo per ricevere il premio “canzone del secolo”, fu l’unico artista ad esibirsi in live con un assolo di pianoforte e voce, tutti gli altri artisti in gara e invitati erano invece in playback, come usanza di quegli anni al Festival di Sanremo di Gianni Ravera.

Questo piccolo grande amore

Quella sua maglietta fina

Tanto stretta al punto che

Mi immaginavo tutto

E quell’aria da bambina

Che non gliel’ho detto mai

Ma io ci andavo matto

E chiare sere d’estate

Il mare, i giochi, le fate

E la paura e la voglia di essere nudi

Un bacio a labbra salate

Un fuoco, quattro risate

E far l’amore giù al faro

Ti amo davvero

Ti amo lo giuro

Ti amo, ti amo davvero

E lei

Lei mi guardava con sospetto

Poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto

Ed io

Io non ho mai capito niente

Visto che oramai non me lo levo dalla mente

Che lei, lei era

Un piccolo grande amore

Solo un piccolo grande amore

Niente più di questo, niente più

Mi manca da morire

Quel suo piccolo grande amore

Adesso che saprei cosa dire

Adesso che saprei cosa fare

Adesso che

Voglio un piccolo grande amore

Quella camminata strana

Pure in mezzo a chissacché

L’avrei riconosciuta

Mi diceva “sei una frana”

Ma io questa cosa qui

Mica l’ho mai creduta

E lunghe corse affannate

Incontro a stelle cadute

E mani sempre più ansiose di cose proibite

E le canzoni stonate

Urlate al cielo, lassù

Chi arriva prima a quel muro

Non sono sicuro

Se ti amo davvero

Non sono, non sono sicuro

E lei

Tutto ad un tratto non parlava

Ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva

Ed io

Io non lo so quant’è che ho pianto

Solamente adesso me ne sto rendendo conto

Che lei, lei era

Un piccolo grande amore

Solo un piccolo grande amore

Niente più di questo, niente più

Mi manca da morire

Quel suo piccolo grande amore

Adesso che saprei cosa dire

Adesso che saprei cosa fare

Adesso che

Voglio un piccolo grande amore

(di Claudio Baglioni e Antonio Coggio)

Grazie a Barbara D’Urso – che dal 5 settembre torna al timone del suo “Pomeriggio 5” – per aver accettato di essere deejay per un giorno nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e dandovi appuntamento a domani, lanciamo la sigla!