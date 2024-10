Gianni Scandiffio: chi è il ballerino di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle

Sabato, 5 ottobre 2024, in prima serata, su Rai 1, Barbara d’Urso finalmente scenderà nella pista di ‘Ballando con le stelle’ in qualità di ballerina con una notte. Pochi giorni fa, il nostro Hit ha anticipato che la conduttrice ha scelto di ballare una bachata ed una salsa (‘La prima sulle note di “Todo de me” la versione spagnola di “All of me“. La salsa invece sarà ballata sulle note di “Azafata“’).

Ad affiancarla, in questa nuova avventura televisiva, c’è il suo storico maestro e partner di danza, Gianni Scandiffio.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gianni Scandiffio il ballerino di Barbara d’Urso? Età, lavoro, Instagram

Il maestro di ballo è tecnico, giudice e formatore della federazione italiana danza sportiva, coach e giudice internazionale world dance sport council (WDSF). Promuove la formazione presso i migliori insegnanti e formatori mondiali. E’ formatore ASC DANZA ed organizzatore di competizioni e stage nazionali ed internazionali di danza sportiva. E’ nato il 26 gennaio del 1985 a Milano, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Ha un profilo Instagram @gianniscandiffio che, ad oggi, conta oltre 12 mila followers.

Insieme alla sorella Eleonora, il coreografo è titolare della società sportiva Dance Dance Dance a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Dal marzo 2000 ne cura anche la direzione artistica.

Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive come ‘Dance dance dance’, ‘Capodanno Cinque’ e al reality ‘Paso Doble – Una vita per il ballo’ in onda su Real Time.

Come si legge sul Giornaledelladanza.com. Scandiffio “ha vinto il primo Campionato Italiano all’età di 14 anni nella combinata dieci danze latino americane e danze standard. Classe internazionale, rappresenta l’Italia alla coppa europea e ai mondiali di Miami negli Stati Uniti vincendo anche una borsa di studio per merito sportivo. Dal 2008 passa al settore professionistico e per 3 anni consecutivi è campione italiano delle 10 danze. 3° posto al campionato europeo professionisti danze latinoamericane, 1° posto al campionato italiano professionisti latini midas”.