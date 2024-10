Milly ha sferrato il colpaccio, inutile girarci troppo intorno. Lei voleva Barbara D’Urso e Barbara D’Urso l’ha avuta, a Ballando con le stelle, naturalmente. Certo, Milly l’avrebbe voluta come concorrente, nel cast dei fantastici 13 di questa edizione di Ballando che ha avuto l’ardire di superare sabato scorso Tu si que vales. Nel caso anche come quattordicesima concorrente. Perchè come diceva un vecchio successo della premiata ditta Garinei e Giovannini “aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in più, se sposti un po’ una seggiola, stai comodo anche tu”.

E se quel posto è per una signora che si chiama Barbara D’Urso, forse ti sposti più volentieri. Eccola quindi, che al corteggiamento sfrenato del generale Carlucci, l’ex conduttrice di “Fresco fresco” ha ceduto. Non come concorrente, forse sarebbe stato troppo, ma come ballerina per una notte. Anzi di una sera. Anzi di una puntata. E quella birbante di Milly ha pensato -giustamente- di posizionarla nella sua seconda puntata.

D’altronde la prima aveva già tanto interesse. C’erano ben 13 ballerini celebri da presentare. La quattordicesima era per la puntata numero 2, giusto per mantenere alto l’interesse del pubblico di Rai1. Ma cosa farà esattamente Barbara D’Urso sabato sera su Rai1?

Beh ballerà, ovvio, ma cosa? Vi possiamo anticipare che saranno due i balli che eseguirà per il pubblico di Rai1. Per l’esattezza una Baciata e una Salsa. La prima sulle note di “Todo de me” la versione spagnola di “All of me“. La salsa invece sarà ballata sulle note di “Azafata“, che qui di seguito vediamo nella versione di Johnny Vazquez :

Barbara D’Urso avrà come partner di ballo Gianni Scandiffio. Tecnico, giudice e formatore della federazione italiana danza sportiva. Coach e Giudice internazionale world dance sport council (WDSF). Appuntamento dunque con questa specialissima ospitata di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, fra Salsa e Baciata, in attesa di “baciare” più diffusamente Rai1.