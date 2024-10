Barbara D’Urso ha ricoperto il ruolo di Ballerina per una Notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1.

L’ospitata di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, nel ruolo di Ballerina per una Notte, ha ricoperto buona parte della seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai 1.

L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e altri programmi Mediaset, infatti, è apparsa stasera, per la prima volta, intorno alle ore 21:30, con una mini-clip nella quale l’abbiamo vista parlare di trash televisivo, togliendosi qualche chilo di sassolini dalla scarpa:

Posso fare una domanda? Che significa la tv trash? Quello che fa la D’Urso è trash però quell’altro no, questo è trash però domani non è più trash, questo è trash e quello non è trash, oggi sì e domani no… Ma che è? Ma soprattutto vorrei capire, guardando la tv adesso: il trash non c’è più. Io non ci sono più in tv e il trash è sparito. Sono magica!

L’attenzione generale era rivolta soprattutto a Selvaggia Lucarelli che ha ricordato che Barbara D’Urso l’ha querelata due volte:

Non è mai successo niente tra di noi, figurati, a parte un paio di querele, che lei ha fatto a me! A parte questo, tutto tranquillissimo! La sua autoironia? Auto, che? Mancava il trash da quando è sparita lei e stasera torna, per l’appunto!

La seconda apparizione di Barbara D’Urso è avvenuta intorno alle ore 21:50 con un’altra mini-clip, sempre ironica nelle intenzioni, riguardanti stavolta le famose luci utilizzate dalla conduttrice in studio:

Io ho lanciato una moda. La moda delle luci di Barbara D’Urso! Diciamolo… Adesso tutti quanti usano le luci di Barbara D’Urso, anche di più. Come Pippo Baudo, posso dirlo: le ho inventate io!

In questo caso, Selvaggia Lucarelli ha commentato con una battuta leggera che, probabilmente, preannunciava una sorta di tregua con la D’Urso:

Stasera tra te e lei (rivolto a Milly Carlucci, ndr), qui fuori c’è il generatore di Chernobyl!

Dopo le clip, Barbara D’Urso ha fatto il proprio ingresso in studio, la prima volta, intorno alle ore 22:05 circa.

Molti, sui social, hanno fatto notare che la conduttrice, nel salutare la giuria, avesse ignorato Selvaggia Lucarelli ma, in realtà, il saluto, seppur di circostanza, c’è stato, coperto da alcune voci. La giornalista de Il Fatto ha risposto con un cenno con il capo.

Selvaggia Lucarelli in realtà l'ha salutata. È stata coperta da due voci ma si sente "Selvaggia". #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/xlHaMxdIWD — LALLERO (@see_lallero) October 5, 2024

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: l’esibizione e lo scambio di battute con Selvaggia Lucarelli

Intorno alle ore 23:15, finalmente, Barbara D’Urso si è esibita con il ballerino Gianni Scandiffio in una bachata e salsa.

Nel video di presentazione, però, Barbara D’Urso, come già aveva fatto nella sua prima apparizione post-Mediaset a Domenica In, ha nuovamente parlato del suo addio all’azienda di Cologno Monzese, paragonandolo ad un matrimonio che va a gonfie vele e si interrompe improvvisamente senza motivo:

Io ho vissuto una cosa che molti altri avranno vissuto, seppur in un altro modo. Un matrimonio che dura da anni, un’unione serena, e ad un certo punto, all’improvviso, tuo “marito” ti dice: “Guarda, non ti amo più, ho un’altra, ciao”. Un’improvvisa mancanza, in un secondo. Senza motivo, non c’è più. Com’è possibile? Faccio fatica a parlarne. Sono una brava professionista e lo dico senza presunzione. Ho pensato: “Ho 60 anni e adesso io che faccio? Come riprogrammo la mia vita?”. Io ho lavorato in una grande famiglia, in accordo, in armonia, in serenità. E adesso come mi ricostruisco? Mi sono detta: “Lo devo fare”. Emozionalmente, io sono in un periodo di osservazione, di serenità, sarò nonna due volte, questa è la felicità.

A fine esibizione, in giuria, abbiamo trovato una Selvaggia Lucarelli “cartonata”, così come l’ha definita Milly Carlucci. In realtà, la giornalista era presente al momento del voto per il tesoretto, inizialmente coperta con un cartonato che ritraeva il suo volto.

Milly Carlucci, che ha finto di non essere a conoscenza dei “momenti di asperità” passati tra Lucarelli e D’Urso, ha auspicato la pace.

Barbara D’Urso non è apparsa entusiasta e ha replicato in modo freddo alle battute di Selvaggia Lucarelli:

SL – Da quante querele che non ci vediamo!

BD – E quante cose da querela hai detto tu? Ma a chi guarda la tv, queste cose non interessano…

SL – Ha ragione Mariotto, a 67 anni è un gran figa, su questo non si discute. E so che mi sono comprata Barbara D’Urso perché lei vuole essere figa sopra ogni cosa…

BD – Ma io sono figa sopra ogni cosa…

SL – Barbara è qui, tutti hanno il terrore di quello che può dire. Sei un po’ la Maria Rosaria Boccia di Ballando con le Stelle! Tira fuori le chat, evoca nomi che non si possono dire!

BD – Io amo la pace… A casa di Milly, non dirò cose che non ho intenzione di dire.

Battuta di Selvaggia Lucarelli anche nei riguardi di Milly Carlucci, che ha chiesto a più riprese di parlare solo di ballo (ma non ci credeva neanche lei):

Dopo 9 anni, mi porti qui Barbara D’Urso e mi chiedi di parlare di ballo. E mo’ t’attacchi!

Sul suo futuro televisivo, Barbara D’Urso ha accennato qualcosa tra le righe, rispondendo sempre a Selvaggia Lucarelli:

SL – Sono contenta di rivederti. Mi piace come balli. Mi piacerebbe continuare a vederti ballare, basta che non presenti più!

BD – Questo non sarà possibile…

SL – Quando parla così, sta per saltare qualche testa, attenti! Attenta Milly che l’anno prossimo conduci Questioni di Stile con la Gregoraci!

Per la cronaca, il voto di Selvaggia Lucarelli è stato 9 (“Per onestà intellettuale!”).