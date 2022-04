Pomeriggio 5 si allunga con Barbara D’Urso a giugno, niente Pomeriggio news d’estate su Canale 5

Si sta molto parlando in queste ultime ore del futuro professionale di Barbara D’Urso. E’ uscita ieri l’indiscrezione di Dagospia rispetto alla quale ci sarebbe l’intenzione da parte di Mediaset di non rinnovare il contratto alla conduttrice di Pomeriggio 5 e La pupa e il secchione, contratto in scadenza il prossimo mese di dicembre. Si è parlato sempre ieri del cambio di studio per Pomeriggio 5 che andrà in onda da qui e fino al termine dell’attuale stagione televisiva dallo studio di Tg com e di Mattino 5, cosa per altro vera e già scritta da queste colonne, semplicemente per una questione di ottimizzazione dei costi.

Ma in realtà quello che c’è da dire rispetto a Barbara D’Urso e a Pomeriggio 5 non è tutto qui. Il programma che presidia il pomeriggio televisivo di Canale 5 e che sarebbe dovuto terminare alla fine di maggio, andrà avanti ancora per altro tempo. La chiusura della stagione 2021-2022 di Pomeriggio 5 slitta dunque in avanti di un paio di settimane, in quanto i vertici Mediaset hanno chiesto a Barbara D’Urso di proseguire il suo impegno in questo programma fino al mese di giugno.

Non è tutto, sempre stando alle indiscrezioni in nostro possesso, non sarebbe prevista per questa estate nessuna edizione di Pomeriggio 5 news con la conduzione di Simona Branchetti, che invece sostituì nelle scorse vacanze natalizie Barbara D’Urso con quello spin off del programma titolare di quella fascia oraria. Sarebbe invece prevista l’edizione estiva di Mattino 5, chiamata Mattino 5 news, condotto quest’inverno in solitaria durante le vacanze natalizie dal giornalista Mediaset Francesco Vecchi.

Pomeriggio 5 poi tornerà in onda a settembre, nella medesima collocazione oraria e naturalmente su Canale 5, sempre con la conduzione di Barbara D’Urso, in attesa del rinnovo del suo contratto, ormai ventennale, con l’azienda fondata da Silvio Berlusconi.