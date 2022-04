Barbara D’Urso: Mediaset non rinnoverà il suo contratto

Stando ad una notizia pubblicata da Giuseppe Candela per Dagospia, il futuro di Barbara D’Urso sarà lontano da Mediaset.

Il contratto che lega la conduttrice, attualmente al timone di Pomeriggio Cinque e La Pupa e il Secchione Show (in onda rispettivamente su Canale 5 e Italia 1), in scadenza a dicembre 2022, non verrà rinnovato.

Secondo Dagospia, inoltre, Pomeriggio Cinque, a partire da maggio, non andrà più in onda nel consueto Studio 6 di Cologno Monzese ma si trasferirà nello Studio 15, lo studio di Mattino Cinque, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, dove, durante il periodo natalizio di questa stagione televisiva, andò in onda Pomeriggio Cinque News condotto da Simona Branchetti.

Stando sempre a queste indiscrezioni, l’edizione in corso di Pomeriggio Cinque sarebbe l’ultima che vede Barbara D’Urso alla conduzione.

Barbara D’Urso: dal 2003 a Mediaset

Stabilmente a Mediaset dal 2003 (fatta eccezione per alcune esperienze in Rai), anno in cui condusse la terza edizione del Grande Fratello, al posto di Daria Bignardi (per poi condurre anche la quarta e la quinta edizione), con la fine del contratto tra Mediaset e Barbara D’Urso, si chiude sostanzialmente un’era televisiva.

La conduttrice, infatti, è al timone di Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano di infotainment dell’ammiraglia Mediaset, dal 2008.

La D’Urso è stata per molto tempo anche il volto della domenica di Canale 5, prima con Domenica Cinque, condotto nel 2009 e nel 2010, e soprattutto con Domenica Live, che ha condotto dal 2012 (prendendo il posto di Alessio Vinci e Sabrina Scampini nel corso della prima edizione) al 2021.

Più complicato, invece, il rapporto con il prime-time di Canale 5, con i flop di Stasera che sera!, Baila! e Fantasia, la conduzione di altre due edizioni del Grande Fratello (la 15 e la 16, con un mix di persone comuni e volti conosciuti per vicende di gossip trattate a Pomeriggio Cinque e Domenica Live) e le tre edizioni di Live – Non è la d’Urso.

In questi anni, la D’Urso ha condotto anche Mattino Cinque, Reality Circus, A Gentile Richiesta, Capodanno Cinque, La Fattoria, Uno Due Tre Stalla e Lo Show dei Record.

Quest’anno, come scritto in apertura, Barbara D’Urso ha iniziato la stagione con Pomeriggio Cinque, ridimensionato per quanto riguarda il gossip e con più spazio all’informazione. Dallo scorso 15 marzo, la conduttrice è al timone de La Pupa e il Secchione Show, reality con il quale ha recuperato la formula già usata per i suoi ultimi GF.