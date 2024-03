Barbara d’Urso, non c’è più posto (auto!) per lei a Cologno Monzese (FOTO)

Barbara d’Urso fuori da Mediaset ormai non è più una notizia. Barbara d’Urso fuori da Cologno Monzese forse sì. Nel senso che da qualche settimana all’interno della sede del Biscione, a due passi da Milano, è stata rimossa la targa che segnalava il posto auto riservato alla conduttrice, il cui contratto in scadenza a dicembre 2023 non è stato rinnovato per volontà dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Così, dopo aver perso il timone del programma pomeridiano di Canale 5, Carmelita subisce lo ‘smacco’ dello ‘sbullonamento’ dalle pareti esterne del centro di produzione in viale Europa 44/46/48 a Cologno Monzese, da dove fino alla scorsa stagione guidava Pomeriggio Cinque e, prima ancora, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. Nelle scorse settimane, infatti, la targhetta con il nome della presentatrice è stata eliminata, nell’ambito di lavori di rifacimento murale e di ripittura di alcune zone usurate.

Barbara d’Urso senza posto auto, Federica Panicucci lo conserva

Le immagini del prima e dopo sono impietose e fortemente simboliche, rendendo ancora più plastica la fine dell’era d’Urso nell’azienda fondata da Silvio Berlusconi (prima si chiamava Fininvest). Dunque, il posto auto riservato ad personam è ora genericamente destinato agli “ospiti”. Resta intatto, invece, il privilegio per quanto riguarda Federica Panicucci, che recentemente è stata scelta per condurre insieme a Roberto Poletti il nuovo Mattino 4 (prosecuzione su Rete 4 di Mattino 5): la conduttrice 56enne conserva un posto auto tutto per sé (è quello in fondo a destra nella foto che vi proponiamo qui sotto).

Mera questione di alti e bassi di carriera, inevitabili, per tutti, a tutti i livelli. A proposito di lavoro, nei giorni scorsi la Rai – dopo averla ospitata a Domenica In – con tanto di nota ufficiale ha formalmente escluso “qualsiasi coinvolgimento nei prossimi palinsesti” di Barbara d’Urso. Che, quindi, rimane alla ricerca di un programma tv. Oltre che di un posto auto.