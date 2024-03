Mattino 4, il Quarto Grado versione daily di cui Rete 4 non sapeva di avere bisogno (e di cui non c’era bisogno)

Il titolo poteva far immaginare che l’ispirazione di Mattino 4 andasse al programma da cui si origina, ovvero Mattino Cinque. In realtà la prima puntata ha dimostrato come il riferimento per il nuovo programma di Rete 4 sia molto di più Quarto Grado. Federica Panicucci porta, infatti, su Rete 4 i casi di cronaca abitualmente protagonisti della seconda parte di Mattino Cinque.

L’elemento di novità di Mattino 4 è l’interazione ricercata con le persone da casa, che possono scrivere al programma tramite un numero Whatsapp. Roberto Poletti si fa così portavoce di questo filo diretto che la trasmissione tenta di aprire con il proprio pubblico. Il risultato a cui si assiste nel corso della prima puntata è quello di un processo fatto a colpi di commenti social – veri o presunti tali – raccolti dalla trasmissione.

Poletti assume i panni del tele-inquirente e incalza prima una propria ospite e poi il marito di Liliana Resinovich. Lo fa dietro la scrivania a cui è relegato, ma ad un certo punto non resiste alla tentazione di mettere sotto il naso del signor Sebastiano un commento ricevuto su Whatsapp.

Federica Panicucci cerca di mitigare i toni del compagno, rivestendo il ruolo di padrona di casa. A lei è affidata la conduzione del programma, mentre Poletti risulta essere una spalla, con interventi simili a quelli che realizza come opinionista.

In una tv ricolma di casi di cronaca nera – pane per saziare l’appetito sempre più consistente del pubblico televisivo – non si avvertiva il bisogno di Mattino 4. Con buone probabilità, parte di questo pubblico il programma lo avrà conquistato. L’augurio dalle parti di Mediaset è che sia quanto di più diverso da quello che abitualmente rimane sintonizzato su Canale 5, al termine di Mattino Cinque, per seguire Forum.

Ps. Sicuramente Barbara Palombelli avrà apprezzato che negli ultimi minuti di Mattino Cinque Federica Panicucci abbia promosso a più riprese il suo nuovo impegno televisivo. L’appuntamento lanciato al termine della puntata è stato proprio Mattino 4.