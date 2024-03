Gira la ruota nel dedalo del futuro televisivo di Barbara D’Urso. Dopo l’ospitata da Mara Venier a Domenica in è tempo di pensare al futuro professionale dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5. Il blog di Davide Maggio ha lanciato l’indiscrezione circa un ritorno di Barbara D’Urso in Rai alla guida di una specie di Carramba che sorpresa. Abbiamo voluto indagare circa questa indiscrezione e questo post che state leggendo ne è il risultato.

Carramba che sorpresa sul tavolo dei dirigenti Rai

Ebbene, è vero che è arrivato sul tavolo dei dirigenti Rai il progetto di questo pseudo ritorno di Carramba che sorpresa nella prima serata di Rai 1. Si tratta di un progetto portato alla Rai dalla società di produzione esterna, la Fremantle, sempre più attiva dalle parti di viale Mazzini, per la gioia dei suoi concorrenti. Per guidare questo futuribile format che profumerebbe di Carramba si è pensato a Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso ed un impegno da far tremare i polsi

Certo, sarebbe un impegno da far tremare i polsi per più motivi. Sostituire un’icona televisiva, un mito della nostra tv quale è stata Raffaella Carrà è già di per se un impegno difficile, se non impossibile. Da aggiungere poi al fatto che Carramba che sorpresa è spalmato oggi nella nostra tv in tanti programmi, molti fatti anche bene, altri meno. Quindi diventa difficile, se non impossibile, rinverdire i fasti di un format che faceva oltre 10 milioni di telespettatori negli anni novanta. All’epoca della Rai1 di Brando Giordani e Paolo De Andreis.

Il difficile confronto con il passato

Quando si è cercato di riportare in onda programma iconici del passato televisivo, ricordiamo per esempio il Portobello di Antonella Clerici si è fallito. Va detto però che la stessa Clerici propose una versione riverniciata di –Sogni proprio di Raffaella Carrà, intitolata Il treno dei desideri, che andò bene. In quel caso va però anche detto che Sogni andò in onda solo per una edizione. Carramba che sorpresa, anche con la versione “fortuna” abbinata alla lotteria Italia, andò in onda invece per molti anni.

Barbara D’Urso e il sabato pomeriggio di Rai1

Missione quindi difficile, difficilissima, anzi quasi impossibile, quella di riproporre Carramba che sorpresa nei sabati sera di Rai1 (in autunno prima di Ballando con le stelle, o più difficilmente ad inizio del nuovo anno). Pare invece più congeniale alle potenzialità di Barbara D’Urso, per un suo eventuale ritorno in Rai, il suo impiego in una versione patinata di sole interviste per il sabato pomeriggio della Vita in diretta, da posizionare in concorrenza a Verissimo. Italia sì chiuderà i battenti con questa stagione, Marco Liorni è ormai super impegnato nel preserale di Rai1, a cui si aggiungono nei prossimi sabati sera alcuni Speciali sull’Eredità dedicati al Festival di Sanremo e ai settant’anni della Rai. Ma sul futuro di Barbara D’Urso ci sarà modo di tornare a parlare, siamo solo agli inizi.