Barbara d’Urso annuncia ritorno (su Tik Tok), ma è oscurata da Mentana: i social come ripiego per le star della tv

Barbara d’Urso è tornata… ma in pochi se ne sono accorti! E qualche responsabilità, in questo senso, ce l’ha Enrico Mentana, che, replicando alla polemica sollevata ieri sera in diretta tv da Lilli Gruber, ha creato il caso televisivo del giorno (con immediate speculazioni riguardanti il possibile futuro del giornalista a Nove, qui su TvBlog ne sappiamo qualcosa), oscurando di fatto l’annuncio di Carmelita.

La conduttrice, orfana di un programma da giugno scorso e di un contratto da gennaio 2024, oggi, nel giorno del suo 67esimo compleanno (auguri!), ha comunicato con un video il suo ritorno. Insomma, il mistero che si nascondeva dietro al “caffeuccio” e al “coming soon” è stato svelato. Come prevedibile, si tratta di un ritorno ‘minore’. Niente televisione, stavolta la d’Urso punta su Tik Tok (dove è seguita da quasi mezzo milione di utenti) per “portarvi nel dietro le quinte delle mie passioni, di quello che faccio la mattina, la sera, la notte, quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni, e non solo“.

Barbara d’Urso non è la prima star televisiva a ripiegare sui social quando le cose – televisivamente parlando – si mettono maluccio. Nell’estate 2022, prima del rilancio (bis) sanremese e in attesa di un programma tutto suo (l’attesa continua ancora oggi!), Lorella Cuccarini sperimentò su Youtube il format Un caffè con, interrotto poi all’inizio della scorsa primavera. Un percorso ‘digitale’ simile ha riguardato nel tempo Alessia Marcuzzi (il blog La Pinella), Bianca Guaccero (A casa di Bianca, live Instagram) e Caterina Balivo (il podcast Ricomincio dal NO e, durante il lockdown, le dirette Instagram #MyNextBook). Una soluzione per tentare di diversificare il proprio mercato e, talvolta, per cercare di sbloccare una situazione professionale di stallo.