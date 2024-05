“Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo” ha esordito Lilli Gruber questa sera, ereditando in ritardo la linea dal Tg La7. Le parole della giornalista, quindi, sono sembrate in aperta polemica con il ritardo causato da Enrico Mentana con il suo notiziario.

Caso vuole che questa sera, per seguire gli aggiornamenti dal Medio Oriente, Otto e mezzo fosse in diretta e che come spesso capita il lunedì Mentana abbia chiuso più tardi. L’incidente ha però portato alla visibile insofferenza della Gruber, che nel ricevere in ritardo la linea ha manifestato tutto il suo fastidio.

Lilli Gruber contro Enrico Mentana. 🥶 pic.twitter.com/PYyhBcOAEH — LALLERO (@see_lallero) May 6, 2024

Nel polemizzare la Gruber ha richiamato proprio il titolo della sua trasmissione, sottolineando il ritardo rispetto alle otto e mezza. La trasmissione ormai da anni però non inizia più a quell’orario, con un orario di partenza sempre successivo alle 20:40. Il ritardo di questa sera – più pesante di altre volte – è stato notato dalla Gruber proprio perché in diretta, a differenza di quanto avvenuto in altre occasioni.

Anche Milo Infante nelle settimane scorse ha polemizzato per il ritardo della partenza della sua trasmissione. Anche in quel caso il programma ha nel suo titolo l’orario di messa in onda, Ore 14. In quel caso il conduttore fece notare che per la trasmissione non fosse mai possibile iniziare all’orario previsto.

Alla beffa del titolo, in entrambi i casi si aggiunge l’insofferenza per il ritardo a cui si è costretti. Tensioni e dinamiche che sorgono spontaneamente quando si va in onda in diretta e che queste esternazioni pubbliche sottolineano ulteriormente. Gruber e Mentana sapranno chiarirsi o la questione resterà sospesa, in attesa del prossimo inciampo?

Certo è che Lilli Gruber questa sera pare proprio non aver gradito il ritardo a cui il collega l’ha costretta. Vedremo in futuro se l’episodio si ripeterà nell’access prime time di La7.