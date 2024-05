Dunque ieri sera è arrivata la risposta di Enrico Mentana alla frase stizzita della sera precedente di Lilli Gruber nata dal ritardo della partenza del suo Otto e mezzo. Una risposta che appare come una specie di ultimatum. Tradotto la minaccia di dimissioni è sulla porta se La7 non prenderà una posizione chiara rispetto all’episodio di cui sopra. Enrico Mentana ha già dimostrato in passato di essere un professionista tutto d’un pezzo, anche a costo di fare le valigie lasciando l’azienda per cui lavora. Ricordiamo il celebre episodio del suo addio a Mediaset, quando nel 2009 la sua azienda decise di non mandare in onda uno Speciale di Matrix in prime time su Canale 5 dopo la morte di Eluana Englaro, lasciando in onda il Grande fratello.

Le dimissioni di Enrico Mentana da Mediaset nel 2009

In quell’occasione Enrico Mentana, allora direttore editoriale Mediaset, trasse le conseguenze di quella decisione dei vertici Mediaset e se ne andò. Ecco adesso l’episodio che lo ha visto tirato in ballo da Lilli Gruber con le parole usate dalla giornalista che tutti conosciamo. Abbiamo ricostruito tutta la vicenda che nasce nel tardo pomeriggio di lunedì 6 maggio. Un pomeriggio con le vicende giornalistiche che tutti conosciamo, fra le quali spiccavano la prospettiva di pace in Medioriente e la terribile tragedia di Casteldaccia che ha visto la tragica morte di cinque operai.

Tg La7, Otto e mezzo ed i fatti di lunedì sera

Ma ecco come si sono svolti i fatti quel tardo pomeriggio di lunedì. Spesso Otto e mezzo non va in onda in diretta. Il programma di La7 viene sovente registrato un ora prima della sua messa in onda. Lunedì, secondo il piano di produzione della trasmissione, il programma doveva essere registrato attorno alle ore 19:30. Ovviamente in casi come questi la convocazione degli ospiti avviene un po’ prima della partenza della registrazione del programma.

Ecco dunque che nel caso specifico della puntata di lunedì gli ospiti in studio erano già pronti dalle ore 18:45 per la registrazione del programma, che sarebbe dovuta avvenire, come consuetudine in questi casi attorno alle sette e mezza. Ci sono però gli avvenimenti di cronaca di cui sopra che incombono e come accade alcune volte, la rete, può chiedere alla signora Gruber di andare in diretta, per essere pronta nel caso a dare gli aggiornamenti in tempo reale ai telespettatori di La7.

Tutti pronti per registrare e poi la decisione di andare in diretta

Quello di lunedì è uno di questi casi. La 7 quindi decide, prima della partenza della registrazione della puntata di Otto e mezzo di chiedere la diretta. Secondo quanto ci risulta viene avvisato anche Enrico Mentana di questa decisione. Fra gli ospiti in studio lunedì sera c’era anche Corrado Augias. La decisione di andare in diretta costringe naturalmente anche il giornalista a restare a disposizione del programma molto tempo in più di quello prefissato. Stiamo parlando di un signore di 89 anni che deve restare in studio per almeno tre ore. Al netto di tutto, quando le viene data linea più tardi, Lilli Gruber ha la reazione stizzita che tutti noi conosciamo. Va detto che è noto a tutti all’interno della rete che il lunedì il Tg La7 è un po’ più lungo e a maggior ragione lunedì scorso con le notizie che sappiamo.

L’ultimatum di Enrico Mentana e la palla che passa a La7

Sta di fatto che ora, dopo l’ultimatum di Enrico Mentana, la palla passa nelle mani della direzione di La7. Una palla però che a questo punto non può essere giocata dalla sola direzione di rete, ma che deve essere toccata anche dalla proprietà di La7. Quello che chiede Enrico Mentana è una cosa condivisibile dopo quanto detto da Lilli Gruber durante l’anteprima della puntata di Otto e mezzo, soprattutto dopo quella parola davvero sgradevole, anche se dal doppio significato. Ieri la rete, la sua proprietà e la Gruber stessa hanno scelto il silenzio. Vedremo cosa accadrà prima della messa in onda dell’edizione delle 20 del Tg La7 di stasera. L’episodio del 2009 a Mediaset è dietro l’angolo.