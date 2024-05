Enrico Mentana replica a Lilli Gruber nel Tg La7 di stasera: “Parole molto sgradevoli e offensive” (video)

Nel tg di stasera, Enrico Mentana ha replicato duramente a Lilli Gruber. Dopo un lungo sfogo social, il direttore del telegiornale de La7 ha voluto fornire la propria versione dei fatti per aver sforato di diversi minuti passando così la linea alla collega con un evidente ritardo.

“Ieri sera siamo andati un po’ lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia terribile di Casteldaccia, vicino a Palermo e tante altre notizie. In più come ogni lunedì c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete”.

Enrico Mentana si è appellato alla dirigenza per ricostruire, in maniera fedele e dettagliata, quello che è accaduto nella serata di ieri, aprendo, al tempo stesso, l’ipotesi di una frattura insanabile se non ricevesse, nei tempi prestabiliti, una chiara risposta:

“Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace di far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale, non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei da parte dell’azienda per cui lavoro che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa, se no ne trarrò conclusioni e dirette conseguenze”.

Al momento, la padrona di casa di ‘Otto e Mezzo’ ed i vertici de La7 non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Come andrà a finire questo botta e risposta? Riusciranno tutti quelli coinvolti a ristabilire un clima di apparente calma?