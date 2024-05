La7 interviene sul caso Gruber-Mentana: “È fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco”

La7, per bocca del suo editore, ovvero Urbano Cairo, interviene sul caso Gruber-Mentana. Pochi minuti fa, infatti, è stata pubblicata una nota che tenta evidentemente di dare risposte ad Enrico Mentana. Ieri sera, infatti, il direttore del Tg La7 aveva messo l’azienda di fronte ad un ultimatum: o prendete posizione o lascio. Le parole pronunciate da Mentana durante il notiziario non sono risultate così nette, ma il messaggio che sottintendevano era di certo questo. “Gradirei da parte dell’azienda per cui lavoro che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa, se no ne trarrò conclusioni e dirette conseguenze” aveva infatti minacciato Mentana.

Oggi arriva la nota dell’azienda: “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto per un’Azienda che ha nei suoi valori fondamentali la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti. Un’Azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare livelli di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che chi lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”.

Una nota all’acqua di rose rispetto alle parole incendiarie pronunciate ieri sera da Mentana. Nella nota non si commenta l’episodio avvenuto lunedì sera, quando Lilli Gruber ha accusato il direttore del Tg La7 di “incontinenza”. L’unico generico riferimento ai fatti è il “rispetto reciproco” che non deve mai venire meno. Una presa di posizione sull’accaduto, dunque, non pare arrivare in maniera netta da parte dell’azienda.

Nonostante ciò, Mentana ha subito condiviso parte della nota su Instagram con la didascalia: “Condivido”. Per comprendere, però, come si concluderà la vicenda, con buone probabilità bisognerà seguire il tg delle 20:00 di questa sera.