Questa sera, giovedì 30 maggio 2024, puntata insolita per “Otto e Mezzo“, l’access prime time de La7. Il pubblico si è trovato di fronte ad una svolta sorprendente: non c’è stata la solita presenza carismatica di Lilli Gruber ad accogliere gli spettatori ma quella del volto famigliare di Giovanni Floris. Non si tratta di una prima volta, già in precedenza chiamato a sostituire la conduttrice alla guida dello storico programma tv.

E’ capitato in occasioni eccezionali dovute ad impegni famigliari, ma anche a situazioni più delicate come quando la giornalista e conduttrice rimase lontana dal bancone di Otto e mezzo per più giorni a causa del Covid .

Questa assenza ha scatenato un mare di domande soprattutto sui social, in particolare su X dove Otto e mezzo è spesso motivo di dibattito. Tutti si chiedono: cosa è successo a Lilli Gruber?

Perché Lilli Gruber è stata assente da Otto e mezzo?

Magari qualcuno di voi lettori si starà chiedendo il perché di questa assenza, il supplente Floris non entra nel dettaglio della motivazione, ma si è limitato ad evidenziare in apertura “Sarò con voi per due giorni, poi tornerà Lilli Gruber”.

All’interno della puntata di oggi si parla delle ultime vicissitudine politiche tra cui i 100 anni dall’uccisione di Giacomo Matteotti, il fascismo, le riforme tra cui quella del Consiglio Superiore della Magistratura e il botta e risposta De Luca-Meloni.

Salvo ulteriori impegni per la giornalista e conduttrice, il suo ritorno dovrebbe essere previsto regolarmente a (ri)partire da lunedì 3 giugno, sempre alle 20:30 – minuto più, minuto meno – su La7.

Di seguito una foto di Giovanni Floris in conduzione a Otto e mezzo tratta dalla puntata di oggi, 30 maggio.