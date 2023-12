A sorpresa Giovanni Floris entra in sostituzione di Lilli Gruber, stasera (18 dicembre) assente dalla conduzione del suo Otto e mezzo.

Inizio di una nuova settimana con imprevisto per gli appassionati di Otto e mezzo, il programma dell’access prime time de La7, la padrona di casa Lilli Gruber oggi, lunedì 18 dicembre 2023, non è presente. Al suo posto riecco il supplente Giovanni Floris, già stato in precedenza un momentaneo sostituto alla conduzione dello storico programma della rete diretta da Andrea Salerno.

Perché Lilli Gruber oggi è assente da Otto e mezzo?

Magari qualcuno di voi lettori si starà chiedendo il perché di questa assenza, presto è detto da Floris. Oggi la Gruber non può essere presente in trasmissione in quanto “trattenuta da impegni famigliari“.

Salvo ulteriori impegni per la giornalista e conduttrice, il suo ritorno dovrebbe essere previsto regolarmente a (ri)partire da domani, 19 dicembre, sempre alle 20:30 su La7. Nello stesso giorno Giovanni Floris sarà di nuovo al timone del suo programma DiMartedì in prima serata sulla stessa rete.

Di seguito una foto di Giovanni Floris in conduzione a Otto e mezzo tratta dalla puntata di oggi, 18 dicembre.

Per la cronaca, nell’arco della trasmissione è stato dato spazio al caso Ferragni-Balocco e alle polemiche dopo gli attacchi del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco della manifestazione di partito, Atreju.