Per i Ferragnez non è un momento facile. Dopo il caso Balocco, ieri all’indirizzo dell’influencer Chiara Ferragni sono arrivati gli strali della premier Giorgia Meloni, che ha parlato di lei come di un modello non positivo da seguire. Infine, è arrivato anche l’attacco da parte del comico Filippo Giardina, che ha rivelato di come criticarli abbia penalizzato la sua carriera.

Lo stand up comedian ha parlato dei Ferragnez nel corso della sua ospitata a Passa dal Bsmt, il podcast dello speaker radiofonico Gianluca Gazzoli. Giardina si era scagliato nei suoi pezzi contro la sovraesposizione dei figli della coppia: “Se tu ostenti la tua vita dopo un po’ rompi i coglio*i. Se invece metti i bambini crei affezione, diventi parte della famiglia e allora gli vuoi bene. A quel punto tu non stai comprando il disco di un cantante, ma stai comprando il disco dello zio di Leone e Vittoria”.

Il comico a questo punto racconta di avere incontrato degli ostacoli quando ha cominciato a prendere di mira i due: “Dopo le critiche ho trovato porte chiuse ovunque. Lì tocchi qualcosa che non va toccato”. Come se non bastasse, ha ricordato di quando un personaggio famoso di cui non ha fatto nomi gli abbia detto di evitare di prendere una posizione contraria alla cantante e all’influencer: “Non sta bene dire certe cose, mi ha detto. Non stai parlando del Papa, ma di Fedez e della Ferragni. Quando poi vai a proporre un format ad Amazon diventa più difficile”.

Un confronto tra il comico e la coppia non è tuttavia mai avvenuto: “No, ma se Fedez desse retta a uno che non conta un caz*o come me sarebbe costretto a togliere i figli dai social”.

Filippo Giardini, uno dei pionieri della nuova stand up comedy italiana

Filippo Giardina si può considerare uno dei primi stand up comedian della new wave italiana. Fondatore nel 2009 del collettivo Satiriasi. Diventa autore del programma di Giorgio Montanini Nemico pubblico su Rai 3. Nel 2014 prende parte a Stand Up Comedy su Comedy Central. Nella stagione 2016/2017 è autore e panelist dello show di seconda serata di Rai 2 Sbandati.