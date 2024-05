10 febbraio 2009: Enrico Mentana rassegna le dimissioni da direttore editoriale di Mediaset per protesta contro la scelta assunta il giorno prima da Mediaset che, “di fronte a un dramma che scuote il Paese intero, ha deciso di non cambiare di una virgola la sua programmazione di stasera su Canale 5, nonostante sia il Tg5 sia Matrix fossero pronti a aprire finestre informative sulla morte di Eluana“. La rete ammiraglia del Biscione, infatti, decise di non rinviare la puntata del Grande Fratello: “Non è così che si fa informazione su una grande rete nazionale. Non esiste solo l’audience. Simili scelte” – spiegò Mentana – “tolgono credibilità a chi le compie, e personalmente non ho nessuna intenzione di avallarle“. A giugno di quello stesso anno il giornalista e l’azienda di Cologno Monzese risolsero “consensualmente” il rapporto di lavoro. Dopo una parentesi sul sito del Corriere della Sera, Mentana passò a La7 nell’estate del 2010, assumendo la direzione del telegiornale, fino a quel momento guidato da Antonello Piroso.

Mentana, lo scontro con Gruber e La7 è il nuovo caso Englaro?

Lo scontro a distanza con Lilli Gruber rappresenterà un nuovo caso Englaro? La risposta la conosceremo nei prossimi giorni, ma di certo la domanda appare pertinente, soprattutto in considerazione del fatto che nella replica affidata ai social, Mentana oggi tira in ballo non soltanto la collega, ma anche e soprattutto “i vertici di La7” perché non hanno preso le distanze dalla dichiarazione “sprezzante” della Gruber. “Piccolo episodio, ma molto indicativo“, per usare le parole del giornalista.

E allora: quanto appena accaduto sarà il casus belli che allontanerà Mentana dal telegiornale che dirige e da La7 tutta, accelerando quello che nei mesi scorsi è trapelato su siti e stampa (TvBlog è stato il primo a svelarlo a febbraio scorso)? Il futuro del giornalista è dalle parti di Nove e, più in generale, di Warner Bros Discovery? Il famigerato nuovo polo informativo – di cui ha parlato anche Fiorello in tempi recenti – sarà agevolato dall’incidente interno a La7?