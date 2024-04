Intervistato su La Stampa, Enrico Mentana ammette di avere un contratto in scadenza al termine del 2024 e di non aver ancora deciso cosa fare

Dopo la rivelazione di Fiorello all’interno di Viva Rai 2!, circa la volontà da parte di Discovery di portare gran parte delle risorse giornalistiche di La7 sul Nove, arriva oggi su La Stampa un’inusuale intervista a Enrico Mentana.

Il direttore del Tg La7 apre la propria chiacchierata con la giornalista Annalisa Cuzzocrea ammettendo di avere un contratto in scadenza. “Non ho difficoltà ad ammettere che il mio contratto scade il 31 dicembre 2024” esordisce Mentana. Il giornalista poi esplicita l’interrogativo ancora aperto sul possibile rinnovo: “Quindici giorni dopo compio 70 anni, cosa mi metto a fare?”.

Mentana lascia dunque trasparire che non avrebbe deciso ancora cosa fare nel proprio futuro e non esclude un possibile cambio di rete: “Solo i cattolici per il matrimonio dicono che non si cambia mai”. Il direttore del Tg La7 spiega però anche che quando se ne è andato dalla Rai e da Mediaset è perché “non c’erano le condizioni per lavorare bene”.

Non si fa riferimento ai rapporti con Cairo, ma sono noti a tutti i malumori suscitati in Mentana da alcuni talk in onda su La7. La chiacchierata prende poi in considerazione l’argomento Rai e dunque si cita la recente uscita di Amadeus. Mentana smonta la narrazione di Tele Meloni e sostiene:

Se uno se ne va dalla Rai quando comanda il centrosinistra si dice in un modo, quando comanda la destra in un altro. […] Da quando esiste il mercato esiste l’attrazione per il privato che non deve parametrare i compensi, rendere conto del canone, ha più velocità decisionale perché non ha la politica come editore.

Gli sfugge poi una battuta sibillina: “Lavorerei molto volentieri in una rete televisiva con Amadeus, ma non mi immagino una Rai povera senza di lui”. Il riferimento al passaggio sul Nove è casuale o a Enrico Mentana piacerebbe lavorare con Amadeus proprio su quella rete? D’altra parte TvBlog era stato il primo sito a riportare la notizia di un corteggiamento da parte di Discovery nei confronti di Mentana.

Il direttore del Tg La7 all’epoca smentì: “Non ho mai avuto nessun contatto con i dirigenti di Discovery e non ho intenzione di lasciare La7”. Quello che accadrà nelle prossime settimane confermerà questa versione o sono in arrivo cambiamenti a La7?