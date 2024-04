“Ho un’indiscrezione! Non sono autorizzato a dirla, ma è una cosa che è più grossa di quello che potete immaginare. Questa cosa la so solo io e quello che me l’ha detta e mi ha detto di non dirla! Fasulo, come fai a dirmi di non dire queste cose!? Ne dicono di me tante e le dico anche io: la Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Se tu vedi Mentana c’ha già il cartellino con su scritto ‘Scontato del 20%’…”

Così Fiorello tiene alta ‘la tensione’ del ‘tele-mercato’ di primavera – che ha già segnato l’addio di Amadeus alla Rai e il passaggio, ancora da annunciare ufficialmente, a Nove – nella puntata di Viva Rai 2! di oggi, mercoledì 17 aprile (e che potete rivedere qui)

Mentana, Floris e tutto il blocco informativo di La7 nel mirino di Warner, dunque? L”indiscrezione di Fiorello arriva a commento delle ennesime notizie sull’addio di volti forti della Rai apparse su La Repubblica di oggi e si intrecciano a scenari legati ai possibili sviluppi dell’impegno della Warner Bros Discovery nel ‘ridisegnare’ gli equilibri del mercato tv italiano.

“A Warner manca l’informazione. Appena si comprano l’informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove”

chiosa Fiorello. Ma una risposta da La7 non tarda ad arrivare…

La risposta social di La7 (che ha un ottimo SMM…)

Caro Fiore, noi stiamo bene qui. Abbiamo anche un bel divano e per te c’è sempre posto…

Arriva via social la risposta ‘di La7’ all’indiscrezione lanciata da Fiorello. A essere precisi, non risponde il profilo del Tg La7 (in fondo più istituzionale e dedicato alle notizie), ma quello della rete, che conferma di avere un SMM sempre ‘sul pezzo’. In un solo colpo, infatti, si smentiscono i rumors e si rilancia con l’invito a Fiorello a raggiungere La7 fosse anche solo per ‘stare sul divano’, immagine questa utilizzata da Fiorello per ribadire al mondo tv che, una volta finito il contratto con la Rai per Viva Rai 2!, non ha nessun altro progetto in vista se non quello di starsene comodamente seduto sul divano a vedere la tv (Sanremo incluso).

Già in passato il SMM di La7 aveva dato ottima prova di sé. All’inizio di questa stagione di Viva Rai 2!, infatti, divertì tutti ‘reagendo’ a una battuta di Fiorello che anche in quell’occasione si stava occupando della migrazione di nomi forti della Rai verso altri lidi:

“Su La7 ormai c’è solo cultura. Se n’è andato anche Augias, stanno tutti lì. Augias, Gramellini, Barbero, Cazzullo. Appena metti su La7 ti arriva una laurea a casa“

E la laurea attirò davvero…

Il SMM è un mestiere fatto di fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione…

La smentita di Mentana sul passaggio a Warner Bros. Discovery

Torniamo però alle notizie. Dell’interesse di Warner Bros. Discovery per il polo informativo di La7 (aka Mentana & co.) scrisse già il nostro HIT.

Il retroscena fu all’epoca smentito dal direttore Mentana che dichiarò, sempre a mezzo social, di non avere “mai avuto nessun contatto con dirigenti di Discovery, che peraltro non conosco, e non ho intenzione di lasciare La7, dove sono felicemente da 14 anni”. Non risultano esserci ulteriori variazioni a oggi, come sottolinea anche Massimo Galanto su Il Messaggero di questa mattina: “Le indiscrezioni sull’interessamento nei confronti di Enrico Mentana (che il 24 marzo è stato ospite in studio di Che Tempo che fa […]) non trovano alcuna conferma“. Staremo a vedere.