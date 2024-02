Enrico Mentana ha compiuto 69 anni lo scorso 15 gennaio ed ha festeggiato la ricorrenza in un ristorante romano circondato dall’affetto dei suoi quattro figli, insieme alla sua compagna Francesca Fagnani. Un festeggiamento nel festeggiamento perchè la secondogenita del direttore del Tg La7, Alice, presto lo farà diventare nonno. Nel 2025 Enrico Mentana raggiungerà la cifra 70 e forse insieme a quella cifra potrebbe vivere anche un cambiamento nella vita professionale piuttosto importante.

Enrico Mentana e l’offerta di Discovery

Pare infatti che Enrico Mentana abbia ricevuto un’offerta dal gruppo Discovery, molto probabilmente per fondare un nuovo telegiornale per il canale Nove, oltre che per dirigere tutte le nuove iniziative editoriali sulle news del gruppo. Dunque dopo Fabio Fazio il gruppo Discovery vorrebbe portarsi a casa una delle punte di diamante del giornalismo italiano. Figlio d’arte, il padre Franco Mentana era un giornalista della Gazzetta dello sport, Enrico ha lavorato nelle principali testate giornalistiche italiane a partire dal Tg1. Poi è passato con i gradi di vice direttore al Tg2, prima di essere chiamato da Silvio Berlusconi a fondare il Tg5, nato il 13 gennaio del 1992.

Dal Tg1 al Tg2, dal Tg5 al Tg La7, la carriera di una star dei telegiornali

Diciotto anni dopo arriva la direzione del Tg La7 dove prende il posto di Antonello Piroso. Dunque da 14 anni Enrico Mentana guida il telegiornale della rete di Urbano Cairo, Guida però anche molti speciali di prima serata e conduce le ormai sue famose maratone dedicate ai principali avvenimenti italiani e mondiali. Ora, alla vigilia dei suoi 70 anni, potrebbe arrivare un nuovo punto di svolta della sua carriera. La fondazione di un nuovo telegiornale per un canale che vuole diventare sempre di più generalista, alla ricerca di quel pubblico rimasto orfano anche, fra le altre cose, di una rete com’era Rai3. Un canale alla ricerca anche di altre perle nel campo dell’intrattenimento, difficilmente una di queste potrà però essere Maria De Filippi, pur molto corteggiata da questo gruppo. La conduttrice di Amici e C’è posta per te rimarrà a Canale 5.

La nuova sfida di fondare un telegiornale da zero sul Nove

Enrico Mentana potrebbe essere molto attratto da questo corteggiamento di Discovery sia per una voglia di tentare una nuova avventura professionale, anche molto esaltante perchè si troverebbe a fondare un telegiornale da zero, un po’ come accadde con il suo Tg5. Ma anche perchè lo farebbe in un’azienda molto solida, sia economicamente che editorialmente qual è Discovery. Vedremo dunque che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Se ci sarà un rilancio da parte di Urbano Cairo per trattenerlo, oppure se la voglia di tentare una nuova avventura avrà la meglio su Enrico Mentana.

Attendiamo naturalmente le smentite di rito, particolarmente dovute specie quando i contratti importanti sono ancora in fase di definizione.