Quindi Fiorello è in procinto di firmare con Warner Bros. Discovery per entrare nella squadra di Nove sin dalla prossima stagione, aggiungendosi sin da settembre 2024 all’amico Amadeus e agli altri big Fabio Fazio e Maurizio Crozza? L’indiscrezione lanciata da Dagospia oggi pomeriggio è prevedibilmente rimbalzata sui social. Secondo quanto apprende TvBlog dall’entourage dello showman, trattasi di “notizia infondata“. Dalle parti di Discovery, invece, non arrivano commenti ufficiali, ma la sensazione è che il passaggio a Nove del Rosario Nazionale venga considerato un mero gossip (i palinsesti saranno presentati ufficialmente a Milano lunedì 16 settembre).

Cosa farà lo showman?

Dopo la chiusura di VivaRai2 a maggio scorso, Fiorello è tecnicamente svincolato, nel senso che non ha contratti in essere con alcun network. L’ipotesi più probabile, ad oggi, è che l’artista si prenda alcuni mesi di riposo e che torni in tv in Rai (con la quale il dialogo è aperto) nel 2025 nella fascia della seconda serata con un programma del tutto nuovo (in stile Renzo Arbore) o comunque in linea con VivaRai2 che al mattino ha funzionato anche in termini di ascolti.

Il futuro professionale dell’ex re del Karaoke è comunque tutto assolutamente da scrivere e chi ostenta sicurezza in questo senso bleffa.

Fiorello diventa nonno?

Sul fronte familiare, invece, in queste ore il settimanale Diva e Donna ha annunciato che “Fiorello diventa nonno!“. Il magazine scrive che lo showman siciliano avrà un nipotino da Olivia, la prima figlia della moglie Susanna Biondo, a cui è legatissimo. In questo caso non si registrano né conferme né smentite. Ricordiamo che Fiorello è papà di Angelica, nata nel 2006 e coinvolta suo malgrado in questa stagione nella gaffe del giornalista del Tg2 Giacovazzo.