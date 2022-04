L’isola dei famosi 2022, in arrivo nuovi naufraghi, vediamo chi sono

Proprio da queste colonne non molto tempo fa vi abbiamo dato conto dell’allungamento di questa edizione dell’Isola dei famosi. Edizione 2022 del reality show diffuso da Canale 5 e prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della Banijay. Un allungamento figlio dei buoni dati di ascolto paragonati a quelli della scorsa edizione, oltre che a situazioni contingenti, fra le quali quella della cancellazione del varietà Emigratis in un primo momento destinato al prime time di Canale 5 di questo periodo con la conduzione della coppia di comici Pio e Amedeo, show questo che dovrebbe “emigrare” al prossimo autunno.

In tutto questo saranno cinque, come anticipato da queste colonne, le puntate in più dell’Isola dei famosi 2022, con la finalissima prevista per lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5 subito dopo Paperissima sprint di Antonio Ricci. Ovviamente con questo allungamento, così come è capitato per il Grande fratello vip, saranno necessari nuovi ingressi e qui oggi vi diamo conto dei nomi presenti sull’agenda della produzione dell’Isola.

Si parte da una “bona” anzi da una “bona sorte“. Ci perdonerete l’aggettivo un po’ di grana grossa, ma il riferimento è proprio per la “bona sorte” di Avanti un altro, il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Lei si chiama Fabrizia Santarelli, dalla fine di marzo appunto la bona sorte di Avanti un altro. Modella pugliese, 28 anni, Fabrizia ha partecipato a Miss Italia nel 2011. Nonostante la frenetica carriera di modella, Fabrizia si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari con il massimo dei voti.

Il secondo nome dei possibili nuovi ingressi è quello di Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Ventinove anni, bella come la madre, Mercedesz condivide oltre che la bellezza anche la professione di attrice, avendo recitato in vari film, fra cui alcuni proprio con la madre “Gangs of New York” di Martin Scorsese, “Bastardi” di Federico Del Zoppo e “Torno a vivere da solo” di Jerry Calà. Insieme poi sono apparse sul piccolo schermo nel varietà di Barbara D’Urso Pomeriggio 5.

Il terzo nome in arrivo per l’Isola dei famosi 2022 è quello di Maria Laura De Vitis, una delle Pupe di questa ultima edizione della Pupa e secchione show diretta e condotto da Barbara D’Urso. A proposito pare che Barbara, di ritorno a Milano dopo la fine delle registrazioni dello show del martedì sera di Italia 1, abbia trovato una brutta sorpresa, le rimanenti puntate di Pomeriggio 5 prima della pausa estiva le dovrà condurre dallo studio del Tg Com, lo stesso di Mattino 5 di Federica Panicucci. Tornando ai nuovi ingressi isolani, la De Vitis, 23 anni, modella di Reggio Emilia, è diventata celebre per aver avuto una relazione con l’ex giornalista del Tg4 Paolo Brosio, ma anche per aver vinto nel 2019 il titolo di Miss Universo Emilia Romagna, titolo che le ha permesso di partecipare a Miss Mondo. Maria Laura De Vitis ha partecipato anche ad altri programmi televisivi, fra gli altri citiamo Ciao Darwin, Appuntamento a prima vista, oltre che a varie ospitate a Live non è la D’Urso.